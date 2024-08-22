美國大選2024｜沃爾茲接受民主黨副總統提名 15天前無人識

美國民主黨全國代表大會周三進入第3天，明尼蘇達州州長沃爾茲接受民主黨提名，正式成為副總統候選人，與現任副總統賀錦麗拍檔競逐11月總統大選，後者則會在周四大會最後一天正式接受總統提名。沃爾茲在15天前獲賀錦麗挑選為副手時可說無人認識，他發言時承認從未發表過這樣重大的演說，但曾是中學美式足球教練的他常發表激勵士氣的講話。

周三晚的民主黨全國代表大會可說星光熠熠，有前總統克林頓、前眾議院議長佩洛西和名嘴奧花雲費等上台發表講話，相對地沃爾茲的演說方式沒有花巧，將小鎮式的演講帶到這個重要政治舞台。他形容民主黨處於弱勢，並用球賽比喻激勵大家不要放棄，指現在到了比賽最後的一節，「我們屬進攻一方，球在我們手上」。沃爾茲還稱，大家雲集在這裡只有一個美麗簡單原因，就是「我們愛這個國家」。