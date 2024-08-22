美國大選2024｜沃爾茲接受民主黨副總統提名 15天前無人識

美國民主黨全國代表大會周三進入第3天，明尼蘇達州州長沃爾茲接受民主黨提名，正式成為副總統候選人，與現任副總統賀錦麗拍檔競逐11月總統大選，後者則會在周四大會最後一天正式接受總統提名。沃爾茲在15天前獲賀錦麗挑選為副手時可說無人認識，他發言時承認從未發表過這樣重大的演說，但曾是中學美式足球教練的他常發表激勵士氣的講話。
周三晚的民主黨全國代表大會可說星光熠熠，有前總統克林頓、前眾議院議長佩洛西和名嘴奧花雲費等上台發表講話，相對地沃爾茲的演說方式沒有花巧，將小鎮式的演講帶到這個重要政治舞台。他形容民主黨處於弱勢，並用球賽比喻激勵大家不要放棄，指現在到了比賽最後的一節，「我們屬進攻一方，球在我們手上」。沃爾茲還稱，大家雲集在這裡只有一個美麗簡單原因，就是「我們愛這個國家」。
美國大選2024｜民調：好感度勝對手萬斯
相對其他副總統人選，沃爾茲知名度相對地低，不是很多美國人認識。他接受提名的演說變相介紹了自己生平，從足球教練、加入國民警衛隊，以至與妻子的生育困難。尚未清楚其發言能否打動新的選民支持民主黨。
沃爾茲與共和黨副總統候選人萬斯對國民來說均是默默無聞，但美聯社民調顯示沃爾茲的好感度較優，36%美國人稱喜歡他，而萬斯則獲27%。另外，成年選民亦不喜歡萬斯，不好感度達44%，沃爾茲則為25%。