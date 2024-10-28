美國大選2024｜爆提前投票熱 或成搖擺州勝負關鍵 但積極選民能否反映整體投票意向？

美國總統大選投票日為下周二(11月5日)，但各州早已陸續展開提前投票，因選情激烈，非搖擺州份票站也出現人龍。全美預計超過5,000人提前投票，但有分析指，這些票在選前無法反映整體選民的意向。 特朗普上屆鬧爆 今屆催谷提前投票 民主黨副總統候選人沃爾茲(Tim Walz)周日在拉斯維加斯拉票時，強調希望有更多支持者提前投票。拉斯維加斯位於搖擺州內華達州，民主、共和兩黨都聲稱在提前選票方面有斬獲。搖擺州提前投票數量對今屆選舉結果有著重要影響。

2020年曾質疑提前到票站投票，以及郵寄投票可信度的共和黨候選人特朗普，也連番呼籲支持者盡早投票，並積極投入搖擺州份的選舉活動。 非搖擺州也提前投票 今屆大選預計約有2億3,900萬合資格選民，兩黨選情咬緊，包括紐約州、新澤西州等非搖擺州份於上周六(26日)也加入提前投票之列。 預計全美在選前倒數第2個周末，約3,000萬選民將完成提前投票，至下周二投票日前，約有5,100萬名選民將完成投票。 兩黨分別宣稱在搖擺州份密歇根州、喬治亞州領先，部分媒體也對提前投票選民進行民調，但這些選民的意向能代表全數選民嗎？

哪些選民會提前投票 ？ 政治網站Politico分析，提前投票選民無法代表投票當天全數的選民的意向，他們通常較年長、熱衷時事、政治傾向明確，無法代表搖擺州份的獨立選民意向。 此外，在選情膠著下，郵寄選票也成為搖擺州的勝負關鍵因素，共和黨內仍有不少人反對容易存在舞弊的提前投票與郵寄選票。Politico指出，約有60%郵寄選票已經寄達，傳統上民主黨支持者郵寄投票的傾向較大。民主黨估計，密歇根州底特律約三分二民主黨登記的郵寄選票已經收到。