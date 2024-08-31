美國大選2024｜特朗普傳記電影選前上畫　含性醜聞情節

美國前總統特朗普的傳記電影《The Apprentice》在康城影展首映後，吸引大眾注意，終於成功找到了發行商，預計將在11月大選前上映。

被指強暴第一任妻子

《The Apprentice》由以Marvel系列電影「寒冬戰士」一角走紅的施巴遜史丹（Sebastian Stan）主演，故事主要敘述特朗普普在紐約房地產界崛起的故事。電影中出現許多爭議片段，包括特朗普強暴第一任妻子伊凡娜。在伊凡娜1990年的離婚證詞中，她表示特朗普強暴了她。特朗普否認了這項指控，伊凡娜後來表示，她並不是字面意思，而是覺得自己受到了侵犯。

丹麥伊朗電影製片人阿巴西（Ali Abbasi）一直希望讓《誰是接班人》在美國總統大選前上映。在一些知名製片廠和電影發行商選擇不競標這部電影後，阿巴西曾於6月初在X上抱怨道：「出於某種原因，你們國家的某些有權勢的人不希望你看這部電影！」