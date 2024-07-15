美國大選2024｜特朗普再勝一仗 法官駁回機密文件案 原被視為選情一大隱憂

剛逃過暗殺一劫、料令選民同情分大增的美國前總統特朗普，再迎來有利消息。美國佛羅里達州聯邦地區法官坎農(Aileen Cannon)周一裁定，負責特朗普所涉機密文件案的特別檢察官，屬非法任命，宣布駁回案件。
美聯社指，該案被視為特朗普面臨的所有刑事官司中，最為危險的一個。特朗普面臨數十項重罪指控，包括卸任總統後仍在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)非法存有機密文件，並阻礙聯邦調查局(FBI)取回。
美國大選2024｜官認同辯方指特別檢察官屬「非法任命」
辯護律師對本案件提出多項挑戰，包括指特別檢察官史密斯(Jack Smith)是在憲法的任命條款下被非法任命(illegally appointed)，其辦公室受到司法部不當資助。特朗普在執政期間提名的法官坎農，於長93頁的判詞中，對決辯方此挑戰表示贊同。
路透社指，預料檢方會提出上訴，並指史密斯亦負責處理華盛頓聯邦法院，有關特朗普涉嫌試圖推翻2020年大選結果的檢控，目前該案的律師團隊暫未提出相同的法律挑戰。
今次是特朗普近期第二次重大法律勝利。聯邦最高法院月初裁定，特朗普被控尋求推翻4年前大選結果的案件，特朗普在任內的公務行為，享有刑事起訴豁免權。有分析指，下級法院需要判斷特朗普在案中的行為，是否公職行為，意味案件在11月大選前不會審理。