美國大選2024｜特朗普再勝一仗 法官駁回機密文件案 原被視為選情一大隱憂

剛逃過暗殺一劫、料令選民同情分大增的美國前總統特朗普，再迎來有利消息。美國佛羅里達州聯邦地區法官坎農(Aileen Cannon)周一裁定，負責特朗普所涉機密文件案的特別檢察官，屬非法任命，宣布駁回案件。

美聯社指，該案被視為特朗普面臨的所有刑事官司中，最為危險的一個。特朗普面臨數十項重罪指控，包括卸任總統後仍在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)非法存有機密文件，並阻礙聯邦調查局(FBI)取回。

美國大選2024｜官認同辯方指特別檢察官屬「非法任命」

辯護律師對本案件提出多項挑戰，包括指特別檢察官史密斯(Jack Smith)是在憲法的任命條款下被非法任命(illegally appointed)，其辦公室受到司法部不當資助。特朗普在執政期間提名的法官坎農，於長93頁的判詞中，對決辯方此挑戰表示贊同。