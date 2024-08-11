美國大選2024｜特朗普團隊稱遭伊朗入侵電郵 涉副總統候選人萬斯背景

距離美國總統大選投票尚有3個月，民主、共和兩黨總統候選人在拜登宣布放棄角逐連任總統後，選情拉成均勢。共和黨總統候選人、前總統特朗普競選團隊此時傳出遭黑客入侵電郵盜取內部敏感資料，包括內部搜集的副總統候選人萬斯背景資料。特朗普陣營直指事件是伊朗間諜所為，但未有提供證據。伊朗否認有關指控。
美國大選2024｜發動釣魚電郵攻擊
微軟(Microsoft)日前公開一份報告，顯示一名美國總統候選人的競選團隊6月時成為伊朗黑客的目標，但未有透露是哪位候選人。報告指，該競選團隊遭到「釣魚電郵」(phishing email)攻擊，若打開有毒連結便會「中招」。微軟的威脅分析中心稱，在過去數月可見伊朗黑客的活躍。特朗普競選團隊在微軟發表報告後稱，有與美國敵對的外國勢力入侵電郵盜取資料；團隊發言人又指，有關報告提到的黑客入侵，與特朗普揀選競選拍檔的時間相近。該發言人表示，伊朗知道特朗普若再當選美國總統，會像他之前任內般打擊伊朗的恐怖政權。
美國大選2024｜報道：萬斯資料非隱秘
政治網站Politico上周六報道有關消息，稱自7月底開始收到一個使用美國網絡公司AOL電郵服務的帳戶所發出的電郵，對方自稱Robert。電郵內容包括271頁有關萬斯的文件，但那些都是公開資料，有關萬斯的過去紀錄和言論。除了萬斯，還有共和黨籍佛州參議員魯比奧的資料，他當時也是特朗普副手候選人之一。報道指，競選團隊會定期搜集副總統潛在候選人的資料，以防爆出尷尬的黑材料；電郵提供了萬斯過去及眾所周知對特朗普的批評，且被列為「潛在弱點」。萬斯原是反特朗普，但其後變成鐵粉。
微軟指出，過去3屆美國大選，伊朗均曾干擾，且有相同「特點」，該公司在2020年美國大選也曾說伊朗黑客針對競選團隊。美國安全部門也曾警告伊朗謀暗殺特朗普，但這與他上月遇刺受傷無關。伊朗駐聯合國使團否認涉及今次黑客攻擊。美國國家安全委員會稱，會嚴肅對待外國介入大選的報告。