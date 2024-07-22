美國大選2024｜特朗普大手筆買737客機　供萬斯聯名陪跑(有片)

自從美國前總統特朗普獲得共和黨推舉為候選人後，傳媒目光一度聚焦於作為他副手的39歲俄亥俄州參議員、政壇新人萬斯(J.D. Vance)。特朗普上周六(20日)到訪關鍵搖擺州密西根州，舉辦槍擊案後的首場造勢活動同時，還給萬斯準備了大禮，添置了第二架專機，還印上萬斯的名字，讓萬斯可以安心進行拉票行程。

特朗普的高級顧問在社交平台 X 帳戶上發布了兩張波音 737-800 的照片，其中一張飛機機身上貼有「特朗普」和「萬斯」的名字。這架飛機的塗裝特點是尾部有一面美國國旗，機身側面有「讓美國再次偉大」的口號，渦輪機上有「特朗普47」字樣，「47」是指第 47 任總統的競選活動。這架已有 22 年歷史的 737 飛機採用全經濟艙佈局，設有 189 個座位。與特朗普的私人波音 757-200 不同，這架飛機的內部被認為是相對簡單的經濟配置，至少目前是如此。