美國大選2024｜特朗普大手筆買737客機　供萬斯聯名陪跑(有片)

自從美國前總統特朗普獲得共和黨推舉為候選人後，傳媒目光一度聚焦於作為他副手的39歲俄亥俄州參議員、政壇新人萬斯(J.D. Vance)。特朗普上周六(20日)到訪關鍵搖擺州密西根州，舉辦槍擊案後的首場造勢活動同時，還給萬斯準備了大禮，添置了第二架專機，還印上萬斯的名字，讓萬斯可以安心進行拉票行程。
特朗普的高級顧問在社交平台 X 帳戶上發布了兩張波音 737-800 的照片，其中一張飛機機身上貼有「特朗普」和「萬斯」的名字。這架飛機的塗裝特點是尾部有一面美國國旗，機身側面有「讓美國再次偉大」的口號，渦輪機上有「特朗普47」字樣，「47」是指第 47 任總統的競選活動。這架已有 22 年歷史的 737 飛機採用全經濟艙佈局，設有 189 個座位。與特朗普的私人波音 757-200 不同，這架飛機的內部被認為是相對簡單的經濟配置，至少目前是如此。
料737 留給萬斯和其他人員用於競選活動
這架飛機註冊號碼為 N917XA，最後一次由 iAero Airways 運營，直到包機航空公司於 4 月停止運營。此後，它經過重新配置，供東方航空子公司東方航空快運用於宣傳活動。根據FlightAware報道，這架飛機於7月14日進行了一次試飛，從堪薩斯城國際機場起飛，在空中短暫停留後返回。傳媒估計，就像 2016 年和 2020 年競選活動一樣，特朗普可能會使用他的私人飛機進行大部分行程，將 737 留給萬斯和其他人員。