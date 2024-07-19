美國大選2024｜特朗普接受提名 再憶述遇刺「太痛苦」 吻中槍亡消防頭盔(有片)

台上展示了遇刺案中遇難的水牛城鎮前義務消防隊長Corey Comperatore的消防頭盔制服，特朗普於台上又親吻其頭盔(美聯社)

爭取再次入主白宮的美國前總統特朗普，正式接受共和黨總統候選人提名，並在威斯康星州密爾沃基市舉行的全國黨代表大會上發言，是他上周六遭槍擊受傷事件後首度公開演說。特朗普表示是帶著信念和奉獻精神接受提名，強調出選是為了全美，因若只贏得半數人民的支持並不是勝利。

特朗普憶述當日演說時，正提及有關邊境安全的議題，假如他非剛好望向另一方向看圖表，可能已被子彈命中頭部而死亡，現在也不會站上台接受提名。他說當時感到耳朵被一些東西擊中，很快意識到有可能是子彈，伸手摸右耳後，手上有血跡，知道受襲並事態嚴重，於是伏下，其後特勤局人員衝上台保護他，感謝對方願意冒生命危險解救他。雖然地上多處都有血漬，但他卻感到非常安全，因為相信上帝站在他這邊。

特朗普又指，槍擊事件後支持者未有撤離，因為不想離開他，亦知道他遇到嚴重事件。特朗普亦感謝事後各方溫暖的慰問，指很多人問他發生甚麼事，但他因太痛，一直到今日才交代，「我不會再說第二次」。

台上展示了遇刺案中遇難的水牛城鎮前義務消防隊長Corey Comperatore的消防頭盔制服，特朗普於台上又親吻其頭盔，為該名以身護妻女的50歲支持者默哀，讚揚從許多人得知對方是一名了不起的男人。

特朗普在講話中提到總統拜登，稱「如果把美國史上最糟糕的10位總統加起來，亦不會得出拜登所造成的損害」，又譴責民主黨針對他進行政治迫害，呼籲黨人團結贏得選舉。

