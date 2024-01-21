美國大選2024｜特朗普撈亂黑利佩洛西惹議 兩女真係咁似？

美國共和黨第二場總統選舉初選，將於當地時間周二在新罕布什爾州舉行。前總統特朗普民望繼續大幅領先，但外界焦點落在他再度失言上。事緣特朗普日前拉票時，指責黨內對手、美國前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)在上屆大選後的「國會山莊騷亂」事件中，未能維持國會治安。然而事件跟黑利無關，相信特朗普想說的其實是時任眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，卻把兩女混為一談。黑利隨即以此事攻擊特朗著，質疑77歲的他在心智上是否適合再任總統。

民調顯示，特朗普在新州的支持率為53%，拋離黑利的36%，以及佛羅里達州長德桑蒂斯的7%。在艾奧瓦州首場初選勝出的特朗普，昨日於新州舉辦拉票集會，找來南卡羅來納州的州長及多名官員站台，原因是南卡州是黑利的家鄉，而她亦曾擔任該州州長，特朗普藉此強調自己較黑利更受歡迎，「幾乎所有南卡州的政治人物都支持我……我們將贏得新罕布什爾州」。特朗普並批評新州的初選制度，因該州允許無黨派選民參與共和及民主黨初選，料會令競爭更激烈。