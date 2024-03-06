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國際
2024-03-06 19:55:57

美國大選2024｜特朗普橫掃「超級星期二」初選贏14州 再鬥拜登機會大

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特朗普

美國大選2024｜特朗普在「超級星期二」15州投票中，勝出14個州份，遠遠拋離唯一對手黑利。(路透社)

美國總統初選「超級星期二」結束，有15個州份投票，前總統特朗普勝出14個州份，包括富裕的加州和德州，唯一對手美國駐聯合國前大使黑利僅贏佛蒙特州(Vermont)。特朗普可說是穩奪共和黨總統提名，角逐連任總統的拜登也橫掃民主黨的「超級星期二」初選，上屆大選兩者對壘幾乎篤定重演。不過，距離11月的總統選舉投票還有多個月，期間或出現變數。

美國大選2024｜特朗普和拜登支持偏低 惟選民無其他選擇

特朗普在佛州私人產業海湖莊園發表勝利演說，聚焦針對拜登的移民政策，又稱對方為「史上最差總統」。特朗普指各城市移民所犯罪行氾濫，但報道指並無實際數據支持此論說。 拜登則形容特朗普是美國民主的威脅，「今晚(周二晚)的結果給予美國清晰的選擇：我們繼續向前邁進，抑或容許特朗普將我們拖回他執政時的混亂、分裂和黑暗？」評論認為，即使77歲特朗普和81歲拜登的支持度均偏低，惟選民並無其他選擇。這將是自1956年以來，首次總統候選人在兩屆大選中對戰。

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美國大選2024｜民主黨人可投票 黑利贏佛蒙特州共和黨初選

票站外調查顯示，加州、北卡羅萊納州和弗吉尼亞州的共和黨選民主要關注移民問題和經濟，大部分人支持遣返非法移民。特朗普承諾一旦當選，會採取美國歷來最大規模遣返行動。有65歲選民稱，「邊境完全陷入災難。」特朗普在「超級星期二」中大勝，增添黑利退選的壓力，她周二未有發表講話。其發言人稱，周二的選舉結果顯示，仍有很多共和黨初選的選民對特朗普感憂慮。票站預測黑利在佛蒙特州擊敗特朗普，惟該州屬民主黨票倉，而且當地民主黨人和獨立選民可在共和黨的初選投票。待本月稍後其他州份初選陸續舉行，將會確定誰人代表共和、民主兩黨出戰總統。

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