美國大選2024｜特朗普民調續領先5個百分點　拜登不支持率47％創新高

距離11月的美國總統大選只剩8個月，紐約時報／錫耶納學院2日公布的最新民調結果顯示，現任總統拜登的不滿意度高達47％，且支持率仍落後於正在爭取共和黨提名的特朗普5個百分點。
多數選民認為經濟不佳
《紐約時報》報道，根據紐約時報／錫耶納學院（New York Times/Siena College）民調，只有24％的登記選民認為美國正朝着正確方向前進，65%持反對意見；43％選民認為拜登的政策傷害到他們，僅18％選民認為拜登的政策對他們有益。多數選民認為經濟不佳，拜登的不支持率達到47%，按該民調紀錄為任內新高。
另外，43％選民表示，會在大選中投給拜登，48％表態會投給特朗普，拜登的支持率繼續落後特朗普5個百分點。調查更顯示，對於高齡81歲的拜登再次代表民主黨參選，民主黨支持者的看法存在嚴重分歧，其中45歲以下的選民反彈最為強烈。
特朗普鞏固基本盤的能力優於拜登，97％在2020年投給特朗普的選民表態，今年會再投給特朗普；相較之下，僅83％在4年前投給拜登的選民表示，今年同樣會投給拜登，10％表示會轉投特朗普。
「雙重仇恨者」傾向支持拜登
就政策而言，特朗普的政策更受青睞。40%的選民表示特朗普的政策對他們個人有幫助，而只有18%的選民對拜登的政策有同樣的看法。另外民調也顯示，特朗普在鞏固陣地的同時，也打入了傳統民主黨女性、拉丁裔、非裔票倉。
對於拜登競選團隊而言，一個令人鼓舞的消息是，在所謂的「雙重仇恨者」（即不支持２位候選人的選民）中，拜登以12個百分點的優勢領先，贏得這部分選民的候選人在2016年和2020年都取得了勝利。
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