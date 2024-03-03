美國大選2024｜特朗普民調續領先5個百分點　拜登不支持率47％創新高

距離11月的美國總統大選只剩8個月，紐約時報／錫耶納學院2日公布的最新民調結果顯示，現任總統拜登的不滿意度高達47％，且支持率仍落後於正在爭取共和黨提名的特朗普5個百分點。

多數選民認為經濟不佳

《紐約時報》報道，根據紐約時報／錫耶納學院（New York Times/Siena College）民調，只有24％的登記選民認為美國正朝着正確方向前進，65%持反對意見；43％選民認為拜登的政策傷害到他們，僅18％選民認為拜登的政策對他們有益。多數選民認為經濟不佳，拜登的不支持率達到47%，按該民調紀錄為任內新高。

另外，43％選民表示，會在大選中投給拜登，48％表態會投給特朗普，拜登的支持率繼續落後特朗普5個百分點。調查更顯示，對於高齡81歲的拜登再次代表民主黨參選，民主黨支持者的看法存在嚴重分歧，其中45歲以下的選民反彈最為強烈。