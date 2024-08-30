美國大選2024｜特朗普民調落後幅度擴大　女性選民力撐賀錦麗

據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）29日的最新民調結果，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗獲得45%的支持率，超出美國前總統、共和黨總統候選人特朗普4個百分點，在女性選民和西班牙裔選民中的支持率更高出後者13個百分點。

激發了選民熱情

據路透社30日報道，在29日公布的路透社/益普索民意調查中，賀錦麗（Kamala Harris）以45%對41%領先特朗普（Donald Trump）。民調顯示，賀錦麗激發了選民新的熱情，73%的民主黨選民更加興奮，11月5日大選選情或受撼動。

報道稱，7月底的同一民調顯示，當時賀錦麗僅領先特朗普1個百分點。而29日公布的最新民調顯示，賀錦麗領先特朗普的優勢已擴大到4個百分點，特別是在女性選民和西班牙裔選民中，她以49%的支持率大幅領先特朗普36%的支持率，高出13個百分點。