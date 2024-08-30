美國大選2024｜特朗普民調落後幅度擴大　女性選民力撐賀錦麗

據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）29日的最新民調結果，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗獲得45%的支持率，超出美國前總統、共和黨總統候選人特朗普4個百分點，在女性選民和西班牙裔選民中的支持率更高出後者13個百分點。
激發了選民熱情
據路透社30日報道，在29日公布的路透社/益普索民意調查中，賀錦麗（Kamala Harris）以45%對41%領先特朗普（Donald Trump）。民調顯示，賀錦麗激發了選民新的熱情，73%的民主黨選民更加興奮，11月5日大選選情或受撼動。
報道稱，7月底的同一民調顯示，當時賀錦麗僅領先特朗普1個百分點。而29日公布的最新民調顯示，賀錦麗領先特朗普的優勢已擴大到4個百分點，特別是在女性選民和西班牙裔選民中，她以49%的支持率大幅領先特朗普36%的支持率，高出13個百分點。
無大學學歷選民支持減
據報道，與7月相比，特朗普在白人選民和男性選民中的領先優勢變化不大，但最新民調顯示，特朗普在沒有大學學歷的選民中的領先優勢，從7月的14個百分點縮小至7個百分點。
據益普索網站29日公開資訊，這項民調在8月20日至28日進行，基於4253名18歲或以上美國居民的代表性樣本，誤差幅度為2個百分點。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章