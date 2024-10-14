美國大選2024｜特朗普疑第3次險遭暗殺？ 加州持槍男場外被捕 呼冤「我是侵粉」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普上周六（12日）在加州舉行競選集會期間，一名持槍及使用假記者證的男子在會場附近被捕，特朗普和集會出席者的安全未有受影響。警方指涉事男子企圖暗殺特朗普，疑是特朗普3個月內，第3度成為暗殺目標。惟男子獲保釋後接受美媒訪問時否認暗殺指控，聲稱自己是「侵粉」，持槍出於自身安全考量，強調有通報警員自己帶槍。

攜假記者證和假VIP通行證

事發在當地星期六晚，一名來自拉斯維加斯的49歲男子米勒（Vem Miller），駕車駛至科切拉的特朗普集會場地附近，被警員於入口約400米的檢查站截停。警方檢獲一把已上膛的手槍、一把霰彈槍、大容量彈匣、假記者和VIP通行證、多本護照，私家車未有登記和使用假車牌。警員比對官方紀錄後發現可疑，於是採取行動，形容是成功阻止另一次企圖暗殺事件發生，強調事件對於特朗普或出席活動人士的安全沒有影響，當時特朗普仍未上台。特勤局發聲明指，事件沒有影響保護任務，感謝協助保護活動的執法人員。