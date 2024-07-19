美國大選2024｜特朗普自詡任內世界和平：金正恩想念我

特朗普的共和黨提名演說全程1個半小時多，從暗殺行動談到對手民主黨對他政治迫害，再大聊對美國的願景，另外也提到核武和台海問題等等，再度自誇只要一通電話就能結束戰爭。
在演說中，特朗普概述了第二任期的主要承諾，包括降低雜貨和天然氣成本、恢復就業機會以及確保邊境安全。
非常非常快地得到解決
他表示，美國「領導層無能」，使得通貨膨脹危機讓生活變得難以負擔，他同時也猛烈抨擊了拜登的邊境政策。拜登表示，他將透過稅收、關稅 ，特別是「不允許在墨西哥和中國等國家建立汽車製造廠」，帶回汽車業就業機會。特朗普表示：「他們在美國銷售產品的方式就是在美國製造，非常簡單，這個非常簡單的公式將創造大量就業機會。」
特朗普表示：「只要有適當的領導，我們現在正在經歷的每一場災難都將得到解決，而且會非常非常快地得到解決。」
「讓美國再次偉大」
另外，他聲稱在他就任期間，世界是處於和平狀態：「我們的對手繼承了一個和平的世界，卻把它變成了一個戰爭星球。」他說，台海、南北韓等問題，拜登政府都解決不了，還說自己和金正恩合得來，認為金正恩想念他。
特朗普在提名演講中花了45分鐘的時間才提到了對手拜登的名字，兩次提到「上一屆政府」，但沒有使用他的老綽號「狡猾的喬」(Crooked Joe)。外界認為他在暗殺行動後將講稿改成一個更溫和的路線。
整場演講大約歷時一個半小時多，他在結束演講時帶領人群大呼「讓美國再次偉大」的口號。
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