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國際
2024-01-19 15:45:30

美國大選2024｜特朗普解讀中國股市大跌原因　「因為我贏了艾奧瓦州初選」

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在最新的Messenger/Harris民調中，有46%願意投票給特朗普，願意支持拜登的僅剩35%。

一項獨立民調顯示，特朗普贏過拜登11個百分點，讓特朗普相當得意。先前他就曾說過，自己贏了艾奧瓦州初選，導致中國股市大跌。

據外媒報道，在最新的Messenger/Harris民調中，有46%願意投票給特朗普，願意支持拜登的僅剩35%。有趣的是，美國有超過一半的選民，對於特朗普與拜登感到厭倦，有61%的民眾不想看到拜登參選，不想看特朗普參選的也有53%。

「我為他們感到非常難過」

不過在幾項民調勝出，已經讓共和黨籍前美國總統特朗普（Doland Trump）非常得意。

近日香港和內地股市遭遇重挫，有許多專家認為影響最大的應該是中國經濟放緩的走勢，但特朗普全攬在自己身上，在選戰中狂打抗中牌的他隨即在競選場合說：「我為他們感到非常難過。 中國股市昨天大跌。 你知道為甚麼？ 因為我贏得了艾奧瓦州。」

另外15日艾奧瓦州遭遇零下42度的極寒天氣，特朗普為黨內初選催票，說無論如何都要出門投票，就算投完票便過身，「為此也值得」。

17日特朗普被拍到手掌出現神秘紅斑（圖／美聯社）

右手手掌出現神秘紅斑

但特朗普的健康狀況也成為關注焦點，現年77歲的他，17日離開紐約住家時被拍到右手手掌出現神秘紅斑，但前一晚造勢活動上，手上並無任何斑點。

有網友猜測，是沾到番茄醬或紅墨水印，但也有支持者擔心，是行程太緊密讓他身體出了問題。紐約市西奈山醫院皮膚科醫師柴克納（Dr. Joshua Zeichner）推測，特朗普很可能只是因為天氣太冷，導致手部起了疹子，也不排除他曾經被蟲咬傷，或運動時過度摩擦而產生水泡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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