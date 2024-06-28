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國際
2024-06-28 15:52:22

美國大選2024｜特朗普諷「我不知他說甚麼」 拜登口窒窒被斥災難 退選呼聲再現(有片)

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CNN民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，覺得拜登發揮水準的佔33%。(電視畫面)

CNN民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，覺得拜登發揮水準的佔33%。(電視畫面)

2024美國總統大選首場辯論於香港時間今早舉行，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒，但拜登表現明顯遜色，CNN民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，覺得拜登發揮水準的佔33%。

67%受訪者認為特朗普表現較好

拜登在辯論時聲音沙啞且細聲，發言期間更多次說話「口窒窒」，美國傳媒指拜登患上感冒。惟據報民主黨內部已對拜登表現感憂慮恐慌，認為這場辯論對拜登是一場「災難」，有人更開始討論現時另覓更年青的人選會否「為時而晚」。

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CNN民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，覺得拜登發揮水準的佔33%。(電視畫面) 特朗普直指：「我真的不知他最後幾句在說甚麼，我覺得他也不知自己在說甚麼。」此時拜登一臉愕然地望着特朗普數秒。(電視畫面) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社) 2024美國總統大選首場辯論，81歲現任總統拜登與78歲前總統特朗普再度交鋒。(美聯社)

81歲的拜登和78歲的特朗普，都因高齡與身體狀況能否再勝任總統受到質疑，共和黨和民主黨的政治觀察員認為特朗普在辯論勝出，「表現出紀律和靈活」，避免重蹈2020年大選首場辯論時的干擾和好鬥作風。拜登在辯論暴露年事已高的頹勢，支持者原寄望辯論能化解外界對他可否勝任下個任期的擔憂，但在90分鐘辯論中，拜登發言期間曾多次說話結結巴巴，其中一次，拜登回應完主持人有關美墨邊境危機的提問後，輪到特朗普發言，特朗普直指：「我真的不知他最後幾句在說甚麼，我覺得他也不知自己在說甚麼。」此時拜登一臉愕然地望着特朗普數秒。

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副總統賀錦麗為拜登的表現辯護，承認總統「慢熱」，但後勁凌厲，這次選舉以及誰將會成為總統，最終必須討論實質內容，而對比「十分明顯」。

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