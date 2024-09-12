美國大選2024｜特朗普賀錦麗同場出席911悼念活動　互相握手問好(有片)

美國民主共和兩黨總統候選人賀錦麗及特朗普的首場電視辯論結束，這場辯論在所有電視頻道中吸引約5,750萬名觀眾收看，多間主流媒體普遍認為賀錦麗表現較佳。賀錦麗一方表示已經準備好進行第二次辯論；特朗普聲稱自己已贏了辯論。賀錦麗和特朗普一同出席911恐襲23周年悼念活，兩人在之前的激烈電視辯論後，暫時擱下政治歧見握手問好。
拜登與副總統賀錦麗到紐約當年世貿中心雙子塔的遺址，出席悼念活動。特朗普及他的競選拍檔萬斯，以及紐約前市長彭博亦有出席。報道指，賀錦麗與特朗普在電視辯論後再碰頭，兩人均有握手和問好。在儀式上，當年遇難者的親屬宣讀死者的名字。拜登和賀錦麗之後將會轉到賓夕法尼亞州尚克斯維爾，以及華盛頓五角大樓當年墜機的地點，出席儀式。
2001年9月11日，恐怖分子劫持4架民航客機，對美國境內目標展開自殺式襲擊。其中兩架分別撞上世貿中心雙子塔，一架撞上位於維珍尼亞州阿靈頓縣的五角大樓一角，另外一架墜落在賓夕法尼亞州鄉野，合共造成約3,000人死亡。
Vice Pres. Kamala Harris and former Pres. Donald Trump shook hands again Wednesday morning as they arrived at the 9/11 anniversary ceremony in downtown Manhattan. https://t.co/WZSboq0h3d pic.twitter.com/69L6CDFnt9— ABC News (@ABC) September 11, 2024
奧巴馬拜登激讚賀錦麗 特朗普聲稱已贏了辯論
總統拜登在社交平台X貼文說，賀錦麗不但勝，而且「勝負十分明顯」並指「副總統賀錦麗證明了她是引領我們國家前進的最好人選。我們不走回頭路。」；前美國總統奧巴馬亦貼文說：「今晚，我們親眼看到誰有率領這個國家前進的遠見和實力，而非讓我們四分五裂。」指賀錦麗的表現顯示出她將成為「所有美國人民的總統」。賀錦麗競選主席狄龍表示，賀錦麗已經準備好進行第二次辯論，但未知特朗普是否已準備好，並指期待10月1日由哥倫比亞廣播公司主持的副總統候選人電視辯論。
特朗普在接受霍士新聞(Fox News)節目訪問時表示，今次是他表現最好的一場辯論，聲稱自己已贏了辯論，渡過美好的一晚，他指，賀錦麗因為輸了，才想有第二次辯論的機會，他則指「不太傾向」再與賀錦麗辯論。特朗普競選團隊高級顧問米勒表示，特朗普已表示將進行第三場辯論，只是賀錦麗迴避了特朗普提議於本月稍後出席由全國廣播公司主持的電視辯論。