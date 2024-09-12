美國大選2024｜特朗普賀錦麗同場出席911悼念活動　互相握手問好(有片)

美國民主共和兩黨總統候選人賀錦麗及特朗普的首場電視辯論結束，這場辯論在所有電視頻道中吸引約5,750萬名觀眾收看，多間主流媒體普遍認為賀錦麗表現較佳。賀錦麗一方表示已經準備好進行第二次辯論；特朗普聲稱自己已贏了辯論。賀錦麗和特朗普一同出席911恐襲23周年悼念活，兩人在之前的激烈電視辯論後，暫時擱下政治歧見握手問好。

拜登與副總統賀錦麗到紐約當年世貿中心雙子塔的遺址，出席悼念活動。特朗普及他的競選拍檔萬斯，以及紐約前市長彭博亦有出席。報道指，賀錦麗與特朗普在電視辯論後再碰頭，兩人均有握手和問好。在儀式上，當年遇難者的親屬宣讀死者的名字。拜登和賀錦麗之後將會轉到賓夕法尼亞州尚克斯維爾，以及華盛頓五角大樓當年墜機的地點，出席儀式。