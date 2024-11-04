美國大選2024｜特朗普賀錦麗均打「中國牌」各有何制華主張？

美國大選2024即將舉行，兩位候選人特朗普及賀錦麗上台，誰會對中國較為有利？分析普遍相信，無論是誰上台，均會延續制華立場。 特朗普主打關稅 揚言迫華履行買農產品承諾 特朗普參選以來對華主張最鮮明的一點，當然是關稅，揚言一旦回朝將向中國進口商品徵收最少60%的關稅。這被質疑會導致美國通脹飆升，但特朗普反駁，指高關稅將帶來巨大正面影響，除可助他對抗中國外，亦會帶來經濟增長及吸引製造業回流美國。他曾揚言當選後第一件事會致電中國國家主席習近平，要習近平履行購買500億美元的美國農產品的承諾。此外，特朗普參選以來曾多次表示台灣應該向美國交「保護費」。

特朗普易得罪盟友 美國或獨自制華 特朗普在任總統期間，曾與中方達成「第一階段」貿易協議，當時美方以削減部分關稅，換取中國承諾加碼採購美國產品，包括500億美元農產品。骨子裡是生意人的特朗普，早前也曾在訪問中說，跟習近平、俄總統普京及北韓領袖金正恩均關係良好，並指與普京對話是明智的事。但特朗普的短板是連盟友也得罪，令美國須獨自擔起制華「任務」。

賀錦麗至少頭兩年延續拜登政府路線 競爭但不衝突 賀錦麗參選以來的對華立場，跟隨目前拜登政府的主張，提出雙方雖有競爭，但要負責任地管控，而且不尋求脫鈎、不冷戰，並避免衝突。分析估計她至少會在出任總統的頭年延續此路線，亦會沿用跟盟友圍堵中國的路線。

賀錦麗反對加關稅 勢延長對華科技投資禁令 賀錦麗曾批評特朗普在任時對華出售晶片，有損國家利益，揚言要帶領美國在21世紀的太空科技、AI、半導體及潔淨能源等競爭取勝，料對華科技投資禁令等將延續；她亦批評特朗普在新冠疫情初期曾經感謝習近平。在經貿上，她曾稱將應對中方的行業補貼行為，但同時把關稅稱為「特朗普消費稅」，認為將推高美國家庭生活成本。在台灣問題上，她主張按目前政策繼續支持台灣自我防衛。