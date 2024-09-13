美國大選2024｜特朗普賀錦麗辯論屢涉普京　激嬲俄羅斯

10日舉辦的美國總統大選電視辯論牽動全球視線，兩位候選人在辯論中所提出的政見引發各國關注。據外媒報道，對於誰更有望入主白宮並帶來何影響，美國、中國、俄羅斯等國亦有所討論。

綜合美國《外交政策》雜誌（Foreign Affairs）與新加坡《聯合早報》報道，著名政治學者福山（Francis Fukuyama）表示，特朗普是一個貿易保護主義者，若他帶頭設置關稅壁壘，將嚴重損害整個國際貿易體系，而據傳是其第二任期施政綱領的「2025計劃」若成真，會導致美國政府的行政能力出現巨大倒退。

特朗普未必百分百支持以色列

在外交方面，特朗普可能迫使烏克蘭接受不利的和平協議來結束俄烏戰爭，在加沙戰爭上，雖然共和黨比民主黨更支持以色列，但特朗普未必會百分之百支持以色列，「因為他非常不願意捲入另一場中東戰爭」。

福山認為，假如賀錦麗當選，對華政策基調也將進一步延續。與俄烏戰爭相比，台海戰爭對於白宮更為舉足輕重，考慮到習近平是比普京更為謹慎的大國領導人，福山對於台海和平持謹慎樂觀態度。