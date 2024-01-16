美國大選2024｜特朗普首場共和黨總統初選壓倒勝出 死忠支持者冒嚴寒大雪投票

2024年美國大選會否再次是拜登與特朗普之爭？經過周一艾奧瓦首場共和黨總統初選，前總統特朗普(Donald Trump)爭取再度入主白宮似乎形勢大好。他以51%得票率壓倒性贏了艾奧瓦初選，有力挑戰他的佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)只獲21%得票，僅僅勝過美國常駐聯合國前代表黑利(Nikki Haley)的19%。特朗普「鐵票」強勁，艾奧瓦遭北極寒流吹襲影響選民出席共和黨黨團會議投票，但他的死忠支持冒大風雪於攝氏零下30度出席，令其得票超過五成。新罕布什爾的初選即將於本月23日(下周二)舉行，共和黨初選的走勢將更明朗。

特朗普在2016年的總統初選中輸掉艾奧瓦初選，而他今次獲不同背景的選民支持，包括年輕人、老年人和男女，以及2016年未有投票給他的福音派教徒和強硬右翼保守主義者。CBS的民調指，大部分出席黨團會議的人甚至認為特朗普沒有輸掉2020年大選。

特朗普獲勝後發表講話，敦促共和黨團結起來支持他，從民主黨籍總統拜登手上奪回白宮寶座。他指對手德桑蒂斯和黑利表現出色，一改投票前攻擊兩人的作風。喜歡為對手改花名的特朗普，用貶意的「Ron DeSanctimonious」和「Meatball Ron」稱呼德桑蒂斯，解釋因為對方「不忠誠」挑戰他角逐總統。sanctimonious解釋為偽善地虔誠或真誠，中文可稱之「道貌岸然」。美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的民調顯示，半數出席共和黨黨團會議的人認為自己是特朗普「讓美國再次強大」(Make America Great Again、MAGA)運動的參與者之一。

美國大選2024｜「非特朗普」票源分散

特朗普雖然在艾奧瓦初選大勝，不過仍存隱憂。英國廣播公司(BBC)訪問了出席黨團會議的人，Emmalee Day和John冒嚴寒到了一間中學舉行的黨團會議，兩人上周出席黑利的拉票活動時還未有決定支持誰。他們原是特朗普支持者，但John稱喜歡特朗普的政策，惟「他太多包袱，我並不喜歡為他的言論辯護」。在周一晚的投票中，他最終投票給德桑蒂斯，而妻子Emmalee投票給黑利。在未有結果前，Emmalee預測「非特朗票」較投給特朗普的票為多，但「非特朗普票遭各候選人分散，特朗普因而勝出」。

美國大選2024｜特朗普勁敵艾奧瓦押重注 德桑蒂斯僅獲21%得票

下一場初選在新罕布什爾舉行，德桑蒂斯要創造佳績似乎有點困難。據悉，他投下大量資源到艾奧瓦初選，務求打響頭炮，卻只獲21%得票。分析指，截至上周四，德桑蒂斯在艾奧瓦舉行了154場拉票活動，於新罕布什爾僅32場。至於黑利，在艾奧瓦有77場拉票，新罕布什爾則有54場。民調顯示，德桑蒂斯支持率為5.8%，特朗普約48%，黑利也有30%。新罕布什爾既非紅也非藍，以獨立選民為主。

美國大選2024｜特朗普勝艾奧瓦初選 拜登陣營最開心

有分析認為，特朗普贏得共和黨首場總統初選，最開心是拜登的陣營；拜登營陣想凸出與特朗普的分別，這給予他們機會顯示今次大選是民主的表決。而拜登更在社交網「X」趁機募捐競選經費，「特朗普剛贏得艾奧瓦初選，他明顯領先。重要的是：這場選舉一直是你和我對抗極端MAGA共和黨人 」。MAGA代表「讓美國再次強大」。