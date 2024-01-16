熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-16 19:00:24

美國大選2024｜特朗普首場共和黨總統初選壓倒勝出 死忠支持者冒嚴寒大雪投票

分享：
特朗普

美國大選2024｜特朗普贏得艾奧瓦初選，為他角逐總統再次入主白宮打下強心針。(美聯社)

2024年美國大選會否再次是拜登與特朗普之爭？經過周一艾奧瓦首場共和黨總統初選，前總統特朗普(Donald Trump)爭取再度入主白宮似乎形勢大好。他以51%得票率壓倒性贏了艾奧瓦初選，有力挑戰他的佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)只獲21%得票，僅僅勝過美國常駐聯合國前代表黑利(Nikki Haley)的19%。特朗普「鐵票」強勁，艾奧瓦遭北極寒流吹襲影響選民出席共和黨黨團會議投票，但他的死忠支持冒大風雪於攝氏零下30度出席，令其得票超過五成。新罕布什爾的初選即將於本月23日(下周二)舉行，共和黨初選的走勢將更明朗。

美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選 美國大選

美國大選2024｜特朗普籲共和黨團結 從拜登手上奪回白宮寶座

特朗普獲勝後發表講話，敦促共和黨團結起來支持他，從民主黨籍總統拜登手上奪回白宮寶座。他指對手德桑蒂斯和黑利表現出色，一改投票前攻擊兩人的作風。喜歡為對手改花名的特朗普，用貶意的「Ron DeSanctimonious」和「Meatball Ron」稱呼德桑蒂斯，解釋因為對方「不忠誠」挑戰他角逐總統。sanctimonious解釋為偽善地虔誠或真誠，中文可稱之「道貌岸然」。美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的民調顯示，半數出席共和黨黨團會議的人認為自己是特朗普「讓美國再次強大」(Make America Great Again、MAGA)運動的參與者之一。

特朗普在2016年的總統初選中輸掉艾奧瓦初選，而他今次獲不同背景的選民支持，包括年輕人、老年人和男女，以及2016年未有投票給他的福音派教徒和強硬右翼保守主義者。CBS的民調指，大部分出席黨團會議的人甚至認為特朗普沒有輸掉2020年大選。

美國大選 美國大選

美國大選2024｜「非特朗普」票源分散

特朗普雖然在艾奧瓦初選大勝，不過仍存隱憂。英國廣播公司(BBC)訪問了出席黨團會議的人，Emmalee Day和John冒嚴寒到了一間中學舉行的黨團會議，兩人上周出席黑利的拉票活動時還未有決定支持誰。他們原是特朗普支持者，但John稱喜歡特朗普的政策，惟「他太多包袱，我並不喜歡為他的言論辯護」。在周一晚的投票中，他最終投票給德桑蒂斯，而妻子Emmalee投票給黑利。在未有結果前，Emmalee預測「非特朗票」較投給特朗普的票為多，但「非特朗普票遭各候選人分散，特朗普因而勝出」。

美國大選2024｜特朗普勁敵艾奧瓦押重注 德桑蒂斯僅獲21%得票　

下一場初選在新罕布什爾舉行，德桑蒂斯要創造佳績似乎有點困難。據悉，他投下大量資源到艾奧瓦初選，務求打響頭炮，卻只獲21%得票。分析指，截至上周四，德桑蒂斯在艾奧瓦舉行了154場拉票活動，於新罕布什爾僅32場。至於黑利，在艾奧瓦有77場拉票，新罕布什爾則有54場。民調顯示，德桑蒂斯支持率為5.8%，特朗普約48%，黑利也有30%。新罕布什爾既非紅也非藍，以獨立選民為主。

美國大選2024｜特朗普勝艾奧瓦初選 拜登陣營最開心

有分析認為，特朗普贏得共和黨首場總統初選，最開心是拜登的陣營；拜登營陣想凸出與特朗普的分別，這給予他們機會顯示今次大選是民主的表決。而拜登更在社交網「X」趁機募捐競選經費，「特朗普剛贏得艾奧瓦初選，他明顯領先。重要的是：這場選舉一直是你和我對抗極端MAGA共和黨人 」。MAGA代表「讓美國再次強大」。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受