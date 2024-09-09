美國大選2024｜總統辯論前夕 自由派預測專家：特朗普大勝賀錦麗

美國副總統賀錦麗取代總統拜登代表民主黨出戰大選後，民調顯示她的選情向好，惟此「蜜月期」似乎已結束。賀錦麗與共和黨候選人特朗普周二晚9時(香港周三上午9時)舉行總統辯論前夕，自由派選舉預測專家竟「倒戈」預測特朗普大勝賀錦麗，所獲選舉人票以63.8%壓倒賀錦麗的36%。被視為自由派的《紐約時報》最新民調亦顯示，特朗普以48%的支持率略勝賀錦麗的47%。不過，由於民調誤錯率為3個百分點，這表示兩人勢均力敵。

美國總統選舉是各州選民投票後，再由代表該州的選舉人按照結果投票。選舉預測專家Nate Silver在其網誌公布大選推算，指特朗普在所有搖擺州份勝出，預料獲312張選舉人票，賀錦麗則有226張。Silver一直預測賀錦麗勝出，直至8月29日她與副手沃爾茲接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問當天；自此之後，特朗普在他的預測中持續取得優勢。在其他較保守的預測中，賀錦麗可贏273張選舉人票，特朗普則有265張。當選總統須獲最少270張選舉人票。