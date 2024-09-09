美國大選2024｜總統辯論前夕 自由派預測專家：特朗普大勝賀錦麗

美國副總統賀錦麗取代總統拜登代表民主黨出戰大選後，民調顯示她的選情向好，惟此「蜜月期」似乎已結束。賀錦麗與共和黨候選人特朗普周二晚9時(香港周三上午9時)舉行總統辯論前夕，自由派選舉預測專家竟「倒戈」預測特朗普大勝賀錦麗，所獲選舉人票以63.8%壓倒賀錦麗的36%。被視為自由派的《紐約時報》最新民調亦顯示，特朗普以48%的支持率略勝賀錦麗的47%。不過，由於民調誤錯率為3個百分點，這表示兩人勢均力敵。
美國總統選舉是各州選民投票後，再由代表該州的選舉人按照結果投票。選舉預測專家Nate Silver在其網誌公布大選推算，指特朗普在所有搖擺州份勝出，預料獲312張選舉人票，賀錦麗則有226張。Silver一直預測賀錦麗勝出，直至8月29日她與副手沃爾茲接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問當天；自此之後，特朗普在他的預測中持續取得優勢。在其他較保守的預測中，賀錦麗可贏273張選舉人票，特朗普則有265張。當選總統須獲最少270張選舉人票。
美國大選2024｜《紐時》民調敲響警號
《紐約時報》周日公布委託著名私立大學錫耶納學院(Siena College)所做的民調，顯示特朗普領先賀錦麗1個百分點，即時引起自由派的「圍攻」，有人批評這是一個「爛民調」。這是民主黨全國代表大會上月召開後，首個大型民調，於9月3日至6日訪問了1,695名登記選民，當中48%受訪者稱會投票給特朗普，賀錦麗則為47%。在該報前一個民調中，賀錦麗領先3個百分點。《紐時》最新民調或多或少對民主黨敲響警號，拜登退選刺激該黨的選情，惟全國代表大會後賀錦麗的支持度未見上升，甚至聲勢下降，反觀特朗普的支持度穩固。
美國大選2024｜賀錦麗周二首與特朗普辯論
賀錦麗周二在賓夕法尼亞州的費城與特朗普首次對壘辯論。拜登因首場總統辯論表現語無倫次，令人質疑年紀老不能勝任總統，結果要退選。不容有失的賀錦麗已抵該州備戰，於匹茲堡下榻的酒店「閉關」5天與助手排練，跟特朗普替身模擬辯論，曾助前民主黨總統候選人希拉莉與特朗普辯論的顧問也有協助。有指賀錦麗將發揮其任檢察官時的「本色」戰特朗普，但以往曾參加民主黨總統初選的她在辯論中並不出色。
特朗普雖稱自己完全不需要準備，例如不須模擬辯論，但卻與高級顧問、政策專家及外界盟友商議對策。據悉，他會沿用6月27日與拜登首場辯論的策略，將加深向選民傳達其在經濟、移民，以至美國民主等議題上的主張。有分析認為，周二的辯論或對大選起決定性作用。舉行辯論的賓夕法尼亞州對賀錦麗尤為重要，過去入主白宮的民主黨候選人均勝出該州份。