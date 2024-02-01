美國大選2024｜美墨邊境非法移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38%

路透社/Ipsos周三(31日)公布的民調顯示，爭取連任的美國總統拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下跌至38%，主因是國民對經濟及移民問題感到擔憂。
路透社指，拜登預料在11月大選再度與共和黨前總統特朗普對決，但自2021年8月以來，他的施政滿意度一直低於50%，令民主黨人感到擔憂。而路透社/Ipsos本月稍早時公布的另一項民調顯示，特朗普的支持度領先拜登6個百分點。
最新民調則顯示，民眾對移民議題的擔憂加劇，17%受訪者將移民列為美國當前最重要的問題，明顯高於去年12月的11%。移民也是共和黨受訪者最關切的問題，36%稱這是他們最憂心的議題，其次是，29%共和黨支持者擔憂經濟狀況。
拜登政府一直努力應對美墨邊境尋求庇護者暴增的問題，而共和黨國會議員在特朗普慫恿下，已揚言將阻撓兩黨解決此問題的努力，並繼續推動彈劾國土安全部長馬約卡斯。去年12月，邊境當局單日拘捕人數達到近1.1萬人，官員稱這已接近或創下紀錄新高。
民眾擔經濟狀況
最新民調中，另有22%受訪者說，經濟仍是美國人整體來說最關切的議題，他們仍在努力因應通脹與新冠疫情帶來的餘波。近三分二受訪者(包括47%民主黨支持者)表示，美國正在走在錯誤的道路上。
這份網上民調於1月26日到28日進行，受訪對象為1019名美國成年人。所有受訪者的誤差幅度為正負3.3個百分點，共和黨人為6.4個百分點，民主黨人則為6.1個百分點。