美國大選2024｜美墨邊境非法移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38%

路透社/Ipsos周三(31日)公布的民調顯示，爭取連任的美國總統拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下跌至38%，主因是國民對經濟及移民問題感到擔憂。

路透社指，拜登預料在11月大選再度與共和黨前總統特朗普對決，但自2021年8月以來，他的施政滿意度一直低於50%，令民主黨人感到擔憂。而路透社/Ipsos本月稍早時公布的另一項民調顯示，特朗普的支持度領先拜登6個百分點。

最新民調則顯示，民眾對移民議題的擔憂加劇，17%受訪者將移民列為美國當前最重要的問題，明顯高於去年12月的11%。移民也是共和黨受訪者最關切的問題，36%稱這是他們最憂心的議題，其次是，29%共和黨支持者擔憂經濟狀況。