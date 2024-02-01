熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-01 23:19:23

美國大選2024｜美墨邊境非法移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38%

分享：
拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社)

拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社)

路透社/Ipsos周三(31)公布的民調顯示，爭取連任的美國總統拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下跌至38%，主因是國民對經濟及移民問題感到擔憂。

路透社指，拜登預料在11月大選再度與共和黨前總統特朗普對決，但自20218月以來，他的施政滿意度一直低於50%，令民主黨人感到擔憂。而路透社/Ipsos本月稍早時公布的另一項民調顯示，特朗普的支持度領先拜登6個百分點。

最新民調則顯示，民眾對移民議題的擔憂加劇，17%受訪者將移民列為美國當前最重要的問題，明顯高於去年12月的11%。移民也是共和黨受訪者最關切的問題，36%稱這是他們最憂心的議題，其次是，29%共和黨支持者擔憂經濟狀況。

拜登政府一直努力應對美墨邊境尋求庇護者暴增的問題，而共和黨國會議員在特朗普慫恿下，已揚言將阻撓兩黨解決此問題的努力，並繼續推動彈劾國土安全部長馬約卡斯。去年12月，邊境當局單日拘捕人數達到近1.1萬人，官員稱這已接近或創下紀錄新高。

拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社) 拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社) 拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社) 拜登周四出席國會山莊的全國祈禱早餐活動。(美聯社)

民眾擔經濟狀況

最新民調中，另有22%受訪者說，經濟仍是美國人整體來說最關切的議題，他們仍在努力因應通脹與新冠疫情帶來的餘波。近三分二受訪者(包括47%民主黨支持者)表示，美國正在走在錯誤的道路上。

Ad Block

這份網上民調於126日到28日進行，受訪對象為1019名美國成年人。所有受訪者的誤差幅度為正負3.3個百分點，共和黨人為6.4個百分點，民主黨人則為6.1個百分點。

龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受