美國大選2024｜美媒質疑內塔尼亞胡試圖影響選舉　拜登：記住我最支持以色列

美國總統拜登（Joe Biden）在周五（4日）白宮記者會上，被問到以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）似在利用加沙停火問題，試圖影響美國的大選，拜登在記者會上稱自己並不知道，但是說：「沒有一任美國總統，對以色列的幫助比我更多。我想（內塔尼亞胡）應該記住。」

美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在本周向美國有線新聞網絡（CNN）指出：「我想你不需要是那些無可救藥的憤世嫉俗者，也可以讀懂以色列的行動，一些總理內塔尼亞胡的行動，是與美國大選有關。」對於有關的質疑，拜登在周五的記者會，被記者問到有關看法：「他是否嘗試在影響大選，我不知道，不過我沒有在意。」然而他再指出：「沒有一任美國總統，對以色到的幫助比我更多。沒有，完全沒有。我想（內塔尼亞胡）應該好好記住這點。」