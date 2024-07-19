美國大選2024｜美媒：拜登正考慮是否退選　最快本周末作決定

第三度確診感染新冠病毒的美國總統拜登，繼續在特拉華州寓所自我隔離，已暫停競選活動，同時面對愈來愈大的退選壓力。美國多個傳媒報道，拜登在黨內領袖及身邊朋友力陳利害下，開始考慮是否退選，最快周末宣布作決定。

白宮表示，拜登正專注於康復，周四未有公開活動，但有與競選團隊通電話及視像會議。白宮醫生指，拜登無發燒，健康指標正常，可以繼續履行職務。不過，有美國新聞網(CNN)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)等報道，爭取連任的拜登面對黨內要求他退選的壓力日益增加，前總統奧巴馬曾向黨友表示，拜登的勝算已大幅減弱，認為拜登需要認真考慮作為候選人的可行性。拜登的副競選經理周四仍表示，拜登對所有事都沒有動搖，並已經作出爭取連任的決定，競選活動繼續推進，呼籲民主黨人團結。