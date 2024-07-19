美國大選2024｜美媒：拜登正考慮是否退選　最快本周末作決定

第三度確診感染新冠病毒的美國總統拜登，繼續在特拉華州寓所自我隔離，已暫停競選活動，同時面對愈來愈大的退選壓力。美國多個傳媒報道，拜登在黨內領袖及身邊朋友力陳利害下，開始考慮是否退選，最快周末宣布作決定。
白宮表示，拜登正專注於康復，周四未有公開活動，但有與競選團隊通電話及視像會議。白宮醫生指，拜登無發燒，健康指標正常，可以繼續履行職務。不過，有美國新聞網(CNN)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)等報道，爭取連任的拜登面對黨內要求他退選的壓力日益增加，前總統奧巴馬曾向黨友表示，拜登的勝算已大幅減弱，認為拜登需要認真考慮作為候選人的可行性。拜登的副競選經理周四仍表示，拜登對所有事都沒有動搖，並已經作出爭取連任的決定，競選活動繼續推進，呼籲民主黨人團結。
民意調查：賀錦麗支持度僅較拜登多1個百分點
不過，《路透社》引述知情人士透露，拜登正在認真考慮是否退選，多名民主黨人認為退選只是時間問題。《紐約時報》(The New York Times)引述多名接近拜登的人士指，相信拜登開始接受自己可能無法勝選的想法，又指拜登假如支持副總統賀錦麗接替他參選，相信黨人都不感到意外。報道指，拜登退選後會改為支持副總統賀錦麗接棒，並交由民主黨全國代表大會解決黨內不同意見。若奧巴馬及另一位前總統克林頓夫婦一同力撐賀錦麗，賀錦麗的聲勢將一時無兩，但能否快速順利投入競選工程，則有待觀察。哥倫比亞廣播公司最新民意調查顯示，特朗普的支持度有52%，領先拜登5個分點，若改由賀錦麗對決特朗普，賀錦麗的支持度只較拜登多1個百分點，仍落後特朗普3個百分點。