美國大選2024｜美媒：賀錦麗民調續些微領先特朗普

綜合多家美媒報道，美國總統拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗後，共和黨候選人特朗普的支持率開始下降。多家民調顯示，目前賀錦麗的支持率以微弱優勢持續領先特朗普。
據美媒《國會山莊報》（The Hill）7日報道，YouGov與《經濟學人》（The Economist）最新公布的民調顯示，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持率為45%，領先美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的43%。
兩周前落後3個百分點
據報道，YouGov/《經濟學人》的民調涉及1413名登記選民，誤差幅度為正負3個百分點，最新民調於8月4日至6日進行，結果顯示賀錦麗領先特朗普2個百分點。
上一周的同一民調結果顯示，賀錦麗的支持率為46%，而特朗普的支持率為44%。兩周前，該民調結果顯示，賀錦麗的支持率為41%，而特朗普的支持率為44%，當時賀錦麗落後特朗普3個百分點。
6日，賀錦麗宣布副手人選為明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）。對此，特朗普在7日接受福斯新聞（FOX News）採訪時表示，他對賀錦麗選擇華茲感到「非常激動」 ，評論華茲「是一個非常自由派的人，這一選擇令人震驚。」
📢 BREAKING: HARRIS AHEAD OF TRUMP IN RECENT POLLS— JAKE (@JakeGagain) August 8, 2024
Kamala Harris has a slight lead over Donald Trump in the 2024 race. NPR/PBS News/Marist shows Harris leading 51%-48%.
Support for Harris is rising among women, Black voters, and independents. However, the race is still tight.… pic.twitter.com/sLDzPnKcUJ
另一民調亦顯示領先
據該全國民調平均數，目前賀錦麗以0.1%的微弱優勢領先於特朗普。平均而言，賀錦麗獲得了47.4%的支持率，而特朗普則獲得了47.3%的支持率。
此外，根據NPR/PBS News/Marist6日公布的民調結果，賀錦麗的支持率達到51%，領先特朗普的48%。其中，賀錦麗受到白人女性、非裔選民、拉丁裔選民等群體支持，在女性群體的支持率更以54％，遙遙領先特朗普的42％。這項調查在本月初對1613名成年人進行，誤差範圍為3.4個百分點。
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