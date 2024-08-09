美國大選2024｜美媒：賀錦麗民調續些微領先特朗普

綜合多家美媒報道，美國總統拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗後，共和黨候選人特朗普的支持率開始下降。多家民調顯示，目前賀錦麗的支持率以微弱優勢持續領先特朗普。

據美媒《國會山莊報》（The Hill）7日報道，YouGov與《經濟學人》（The Economist）最新公布的民調顯示，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持率為45%，領先美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的43%。

兩周前落後3個百分點

據報道，YouGov/《經濟學人》的民調涉及1413名登記選民，誤差幅度為正負3個百分點，最新民調於8月4日至6日進行，結果顯示賀錦麗領先特朗普2個百分點。

上一周的同一民調結果顯示，賀錦麗的支持率為46%，而特朗普的支持率為44%。兩周前，該民調結果顯示，賀錦麗的支持率為41%，而特朗普的支持率為44%，當時賀錦麗落後特朗普3個百分點。

6日，賀錦麗宣布副手人選為明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）。對此，特朗普在7日接受福斯新聞（FOX News）採訪時表示，他對賀錦麗選擇華茲感到「非常激動」 ，評論華茲「是一個非常自由派的人，這一選擇令人震驚。」