美國大選2024｜萬斯暢銷回憶錄翻拍成Netflix同名電影 呈現「貧困白人社區的孤立與毒癮之苦」(有片)

特朗普競選拍檔、俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)2016年出版的暢銷回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),曾翻拍成Netflix同名電影。

Netflix網站介紹,電影由奧斯卡最佳導演Ron Howard執導,Amy Adams、Glenn Close以及Gabriel Basso主演。劇情簡介寫道:「一通緊急電話將一名耶魯法律系學生召回俄亥俄州的老家。在那裡,他回顧三代家族往事,也思考自身未來。」

美國大選2024|萬斯因家貧投身軍旅

萬斯年幼家貧,高中畢業即投入軍旅,參加過伊拉克戰爭,退役回鄉後入讀俄亥俄州立大學,再進耶魯大學法學院,畢業後投身創科界。他的奮鬥故事激勵了不少美國年輕人,2022年在特朗普支持下當選參議員,一時成為話題。