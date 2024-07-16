美國大選2024｜萬斯暢銷回憶錄翻拍成Netflix同名電影 呈現「貧困白人社區的孤立與毒癮之苦」(有片)

特朗普競選拍檔、俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)2016年出版的暢銷回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，曾翻拍成Netflix同名電影。
Netflix網站介紹，電影由奧斯卡最佳導演Ron Howard執導，Amy Adams、Glenn Close以及Gabriel Basso主演。劇情簡介寫道：「一通緊急電話將一名耶魯法律系學生召回俄亥俄州的老家。在那裡，他回顧三代家族往事，也思考自身未來。」
美國大選2024｜萬斯因家貧投身軍旅
萬斯年幼家貧，高中畢業即投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役回鄉後入讀俄亥俄州立大學，再進耶魯大學法學院，畢業後投身創科界。他的奮鬥故事激勵了不少美國年輕人，2022年在特朗普支持下當選參議員，一時成為話題。
美國大選2024｜「特朗普現象」必讀本
萬斯於2016年出版回憶錄《絕望者之歌》，描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮Middletown成長經歷。書中描述的城鎮成為美國鐵鏽帶(Rust Belt)工業衰退的象徵，也是了解「特朗普現象」的必讀本。
美國大選2024｜長期雄踞紐約時報暢銷書榜
根據福布斯網站，《絕望者之歌》曾在紐約時報暢銷書排行榜上停留長達74周。書摘指出，這本回憶錄「更廣泛、更深入探究美國白人勞工階級的掙扎」。萬斯於2016年受訪稱，這本書講述「工業經濟走下坡時的真實民眾生活狀況」，也詳述「貧困白人社區的社會孤立、貧窮和毒癮之苦」。
美國大選2024｜萬斯自幼父母離異
萬斯的母親和外公分別有毒癮和酗酒問題。萬斯12歲前每年都會到肯塔基州傑克遜(Jackson)與外婆和外曾祖母一起過暑假，中學畢業後加入海軍陸戰隊，藉以賺取大學學費。政治新聞網站Politico報道，萬斯的父母在他年幼時離婚，其後繼父把他收養。
《紐約時報》評論指，萬斯回憶錄「對有助推動反叛政治、尤其是特朗普崛起的社會基層白人，進行富有同情心與洞察力的社會學分析」。