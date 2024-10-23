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國際
2024-10-23 14:29:14

美國大選2024｜蓋茨捐5000萬美元給賀錦麗 稱：這次選舉與以往不同

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美國微軟創辦人蓋茨。(資料圖片)

美國微軟創辦人蓋茨。(資料圖片)

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美國Tesla行政總裁馬斯克擲銀彈支持共和黨總統候選人特朗普，承諾每日隨機向一名簽署支持言論自由和擁槍權的選民派發100萬美元(780萬港元)。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)最近則向支持民主黨候選人賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)捐款5,000萬美元(3.88億港元)。蓋茨之前從未表態支持賀錦麗，私下也沒交情，現在卻大手捐款，他回應表示，「這次選舉與以往不同」。

特朗普回朝 蓋茨私下表達擔憂

《紐約時報》報道，蓋茨私下向「未來前進」捐贈5,000萬美元，知情人士指，蓋茨與他人談話時，表達了對特朗普回朝的擔憂。

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蓋茨之前從未表態支持賀錦麗，私下沒交情，但他讚賞拜登政府在氣候變化方面的工作。比爾與梅琳達蓋茨基金會的知情者透露，基金會很擔心特朗普當選後，可能削減家庭計劃和全球衛生計劃的資金。而蓋茨捐款前，曾與「未來前進」最大金主之一的前紐約市長、富商彭博(Mike Bloomberg)討論過，最終決定將5,000萬美元捐給「未來前進」的非牟利分支「未來前進美國行動」(Future Forward USA Action)

賀錦麗周一轉到威斯康辛州拉票。(美聯社) 賀錦麗周一轉到威斯康辛州拉票。(美聯社) 前總統克林頓周二在拉斯維加斯為賀錦麗助選。(美聯社) 前總統奧巴馬周二到底特律為賀錦麗助選。(美聯社)

蓋茨：支持應對氣候變化的人

蓋茨回覆《紐約時報》查詢時並未說明是否支持賀錦麗，強調自己支持兩黨合作的立場，但也表示這次選舉不一樣，「我支持那些明確承諾改善醫療、減少貧窮以及應對美國及全球氣候變化的候選人」。

蓋茨表示，「我長期以來一直與政治光譜中的領袖合作，但這次選舉與以往不同，對美國和全球最脆弱的人群具前所未有的意義」。

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