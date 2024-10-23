美國大選2024｜蓋茨捐5000萬美元給賀錦麗 稱：這次選舉與以往不同

美國Tesla行政總裁馬斯克擲銀彈支持共和黨總統候選人特朗普，承諾每日隨機向一名簽署支持言論自由和擁槍權的選民派發100萬美元(約780萬港元)。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)最近則向支持民主黨候選人賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)捐款5,000萬美元(約3.88億港元)。蓋茨之前從未表態支持賀錦麗，私下也沒交情，現在卻大手捐款，他回應表示，「這次選舉與以往不同」。

特朗普回朝 蓋茨私下表達擔憂

《紐約時報》報道，蓋茨私下向「未來前進」捐贈5,000萬美元，知情人士指，蓋茨與他人談話時，表達了對特朗普回朝的擔憂。