美國大選2024｜費城票站開門半小時已見人龍　選舉官員：多年未見

美國大選主要票站在早上6時(香港周二晚7時)開始投票，並於當地晚上7時(香港周三早上8時起)陸續關閉。搖擺州賓夕法尼亞最大城市費城有票站在開門半小時後已現長龍，有選舉官員指已多年未見過如此多人排隊投票，「今次選舉很不同，不同到出現很多未見過的現象」。

在紐約市，票站開門後不足一小時，亦已有很多人前往投票，似乎大家都認為這場選舉十分重要。周一深夜結束拉票的賀錦麗和特朗普分別在社交網「X」呼籲支持者投票。賀錦麗已提早郵寄投票，而特朗普將在定居地佛州投票。