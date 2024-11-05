美國大選2024｜費城票站開門半小時已見人龍　選舉官員：多年未見

美國大選主要票站在早上6時(香港周二晚7時)開始投票，並於當地晚上7時(香港周三早上8時起)陸續關閉。搖擺州賓夕法尼亞最大城市費城有票站在開門半小時後已現長龍，有選舉官員指已多年未見過如此多人排隊投票，「今次選舉很不同，不同到出現很多未見過的現象」。
在紐約市，票站開門後不足一小時，亦已有很多人前往投票，似乎大家都認為這場選舉十分重要。周一深夜結束拉票的賀錦麗和特朗普分別在社交網「X」呼籲支持者投票。賀錦麗已提早郵寄投票，而特朗普將在定居地佛州投票。
美國大選2024｜首位女總統vs首位定罪總統
無論誰人當選，美國將進入新局面。60歲的賀錦麗將是首名美國女總統，也是黑人女性和南亞裔人士出任總統，亦是32年來首位副總統「坐正」。78歲的特朗普若當選，將成為當選的最年長總統，也是132年來首位連任失敗總統再入主白宮，亦是首名總統在宣誓時已被定罪。他因向豔星付掩口費一案被罪，本月稍後判刑；若成功當選，他可避免入獄，也可終止聯邦當局調查他試圖推翻2020年大選結果一案。
在投票前夕，不少特朗普政府時期官員批評他的施政能力，有指若他勝出，將反映選民更不滿拜登和賀錦麗在經濟，以及打擊美墨邊境非法移民的無能。