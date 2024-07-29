美國大選2024｜賀錦麗一星期籌得2億美元　民調支持率升8%反超特朗普

美國總統大選倒數100天，自總統拜登宣布不連任，獲支持出選的副總統賀錦麗(Kamala Harris)於一星期內已籌得2億美元，以及17萬名新義工。最新一項民調顯示，賀錦麗自拜登宣布退選前至今，支持度從35%上升至43%，至於特朗普的支持度則從40%，下降至36%。
賀錦麗的競選副經理Rob Flaherty 在X上發文表示，「自我們開始以來的一週內，賀錦麗已籌集了2億美元。其中66%來自新捐助者，我們並已有17萬名新義工簽署加入。」美國全國公共電台(NPR)報道，是拜登4月單月募款總額的4倍之多，此外，這星期有17萬新志工加入。美國政治新聞網「Politico」報道，顯示賀錦麗的參選獲得許多基層民眾的支持。
特朗普團隊：賀錦麗被廣泛報道 民調才暫時性上升
據美國廣播公司ABC新聞和民調機構「Ipsos」於26日、27日進行的調查，賀錦麗支持率由一星期前的35%，上升至43%。而不喜歡賀錦麗的受訪者比率，也從46%降至42%；同時間特朗普的支持率則從40%下降到36%。調查的對象為全美1200名成年人，誤差幅度為3個百分點。路透社(Reuters)報道，特朗普團隊認為，賀錦麗近來以民主黨新的候選人姿態被廣為報道，民調才會暫時性地上升，民調提升可能會持續好幾天。