美國大選2024｜賀錦麗一星期籌得2億美元　民調支持率升8%反超特朗普

美國總統大選倒數100天，自總統拜登宣布不連任，獲支持出選的副總統賀錦麗(Kamala Harris)於一星期內已籌得2億美元，以及17萬名新義工。最新一項民調顯示，賀錦麗自拜登宣布退選前至今，支持度從35%上升至43%，至於特朗普的支持度則從40%，下降至36%。

賀錦麗的競選副經理Rob Flaherty 在X上發文表示，「自我們開始以來的一週內，賀錦麗已籌集了2億美元。其中66%來自新捐助者，我們並已有17萬名新義工簽署加入。」美國全國公共電台(NPR)報道，是拜登4月單月募款總額的4倍之多，此外，這星期有17萬新志工加入。美國政治新聞網「Politico」報道，顯示賀錦麗的參選獲得許多基層民眾的支持。