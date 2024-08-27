美國大選2024｜賀錦麗團隊要求「全程開麥克風」！雙方陣營未有共識 辯論會恐生變數

美國總統大選電視辯論恐生變數？賀錦麗與特朗普好不容易喬好時間準備首度交鋒，如今卻在是否要把麥克風關靜音這一點上出現不同意見，雙方你來我往，針鋒相對。

雙方出現歧見 第二次的美國總統大選電視辯論原定於9 月10 日舉行，在僅剩15天的如今，雙方陣營卻對辯論會進行的方法出現歧見，而爭論的焦點為是否將沒發言的候選人麥克風關靜音。 事實上在今年6月，當時拜登和特朗普的競選團隊對電視辯論會達成協議，共進行兩場辯論，CNN 於6 月27 日舉行，ABC 於9 月10 日舉行。而拜登團隊要求「在整個辯論過程中麥克風將保持靜音，除了輪到發言的候選人」，特朗普團隊也同意。 然而現在拜登退選了，賀錦麗卻在這一點上持相反意見。她的團隊希望在整個辯論期間都保持麥克風開啟，就像過去的總統辯論一樣。

辯論條件 賀錦麗團隊的高級顧問法倫(Brian Fallon) 表示，「我們已經告訴美國廣播公司(ABC) 和其他尋求舉辦10 月份辯論的電視網，我們認為兩位候選人的麥克風應該在整個直播過程中保持開啟狀態。我們的理解是，特朗普團隊更喜歡把麥克風靜音，因為他們認為特朗普無法獨自扛住90分鐘。我們甚至懷疑特朗普的團隊沒有告訴特朗普他們在爭論這點，因為這等於承認他們覺得特朗普在沒有靜音按鈕的情況下無法應對賀錦麗，那太尷尬了。」 對此，特朗普團隊高級顧問米勒（Jason Miller）回擊表示，「我們接受 ABC 辯論的條件與 CNN 辯論的條件完全相同。賀錦麗陣營在同意 CNN 的規則後，要求進行坐席辯論，並附上筆記和開場陳詞。但我們表示不會改變說好的規則，如果賀錦麗不夠聰明，無法說出她的訓練員希望她記住的重點，那是他們的問題。不過這似乎是賀錦麗競選的一個模式，他們不允許她接受採訪，不允許她參加記者會，現在他們還想給她一份辯論備忘錄。我的猜測是，他們正在尋找一種方法來擺脫與特朗普總統的任何辯論。」

美國廣播公司辯論會 25日晚上，特朗普公開表示他有可能不會參加美國廣播公司主辦的這場辯論會，暗示該電視台可能存在偏見，不過沒有提及麥克風靜音的事。 然而特朗普隨後在26日對記者表示，他希望繼續遵循與六月辯論相同的規則，但「這對我來說並不重要，我寧願繼續下去。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章