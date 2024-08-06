美國大選2024｜賀錦麗宣布副手人選 為明尼蘇達州州長沃爾茲(更新)

美國民主黨全國代表大會的電子投票結果顯示，59歲副總統賀錦麗獲99%、即近4,600名黨代表支持，正式確定會取得民主黨提名，出戰11月總統選舉。賀錦麗周二晚會在賓夕法尼亞州費城，為其一連5日旋風式拉票行程揭開序幕，亦會隨即公布副手人選。美聯社、路透社及美國有線新聞網絡(CNN)均引述消息稱，副手人選是60歲的明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Walz)，其後賀錦麗亦在社交平台證實其選擇，並指沃爾茲「為勞動家庭貢獻良多」。

美國大選2024｜沃爾茲可爭取鄉郊白人票源

沃爾茲曾是國民警衛隊隊員，亦曾執教鞭20年、曾在中國教書。事前有分析認明尼蘇達州是民主黨票倉，而非關鍵州份，質疑沃爾茲未必有助賀錦麗吸納選票；但亦有分析認為，他可以爭取鄉郊白人，甚至是共和黨內部分進步派及溫和派票源。

明尼蘇達州民主黨策略家阿瑪拉(Abu Amara)表示，沃爾茲有連繫鄉郊、市郊及城市選民的能力，認為他將成為賀錦麗在中西部地區一位出色的代言人，因他曾是一個農村選區的眾議員，但也是明尼蘇達州州長；並大讚他實事求是，而非以花言巧語吸引人。CNN則引述消息稱，沃爾茲與賀錦麗有「化學作用」(chemistry)，是她選擇其出任副手「非常重要」的原因。