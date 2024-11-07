美國大選2024｜賀錦麗承認落敗　已致電祝賀特朗普當選

美國總統選舉塵埃落定，上屆競逐連任失敗的特朗普強勢回歸，當選第47任美國總統。民主黨總統候選人賀錦麗在大選翌日，到位於華盛頓特區的母校霍華德大學發表講話，正式承認敗選。賀錦麗表示，選舉結果不如她所想，呼籲支持者接受選舉結果，不要沮喪，強調永遠不會放棄為自由民主及美國未來而奮鬥。她透露，已致電共和黨對手特朗普，祝賀他當選，承諾會幫助對方和他的團隊，以和平的方式完成權力交接。

賀錦麗說，這天她感到很充實，並對支持者對她的信任表示充滿感激，明白支持者有不同情緒，但但她呼籲大家接受選舉結果，不要感到沮喪，只要永不放棄，美國之光會繼續燃燒，強調永遠不會放棄為自由民主及美國未來而奮鬥。賀錦麗提到，已致電共和黨對手特朗普，祝賀他當選，承諾會幫助對方和他的團隊，以和平的方式完成權力交接。她又感謝家人，總統拜登和第一夫人吉爾，以及她的競選拍檔沃爾茲和他的家人。她亦感謝競選團隊和義工的付出，並指參與這次競選讓她感到非常自豪。