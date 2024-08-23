美國大選2024｜賀錦麗接受總統候選人提名　強調美國不走回頭路(更新)

美國民主黨全國代表大會一連四日在芝加哥舉行，周四(22日)是最後一天，副總統賀錦麗(Kamala Harris)壓軸上台發表演說，正式接受民主黨總統候選人提名。賀錦麗將代表民主黨出戰11月舉行的總統選舉。她強調美國不走回頭路，矢言美國要向新道路邁進。

賀錦麗在最後一日的代表大會中壓軸出場，正式接受民主黨總統候選人提名，接受場內支持者熱烈歡迎。賀錦麗在演說中，感謝民主黨、美國總統拜登等支持，她提到自己成長於單親移民家庭，感謝其印度裔母親的照顧。賀錦麗提到，前總統特朗普在競選活動中使用的分化國家的言論，「讓特朗普重返白宮的後果極其嚴重」，強調美國不走回頭路，矢言美國要向新道路邁進。賀錦麗又指，她一旦當選，將推出中產減稅措施，提議將企業稅率從 21%提高到28%。外交方面表明將繼續與盟友等合作。賀錦麗提到以巴戰事，她支持以色列自衛的權利，同時指，目前最重要的是達成人質獲釋協議。