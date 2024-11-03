美國大選2024｜賀錦麗搶華裔票 致函中文報章 點解佢姓「賀」？

美國大選後日舉行，共和黨特朗普及民主黨賀錦麗(Kamala Harris)選情緊湊，一票都不能少。賀錦麗於本月1日致函當北美中文報章《世界日報》，爭取華裔票源，期間她提到感恩自己有「賀錦麗」這個中文姓名。 賀錦麗在給《世界日報》的信中，開首提到由十八世紀華人到美國挖金礦及修建鐵路，至在軍中服役、出任公職，但長久以來遭受排擠，她形容美國當年的排華法案是該國歷史最黑暗篇章。 她表示，如今已有逾500萬華裔以美國為家，並稱今年龍年新年她也在白宮及家中慶祝，對能夠認可華人的貢獻感到自豪。她也對當年在三藩市競選檢察官時，從一位摯友和她的父親，獲得「賀錦麗」這個中文名字感到榮幸。

「賀錦麗」有祝賀當選之意 據報她曾不喜歡「麗」字 「賀錦麗」這名未並非傳媒音譯而來，而是她於03年競選三藩市地方檢察官時，由其華裔好友父親、一位當地華裔僑領所改，以爭取華裔選票，同時避免出現不同譯名。「賀」一字有祝賀當選之意，但有報道指，賀錦麗曾稱不喜歡「麗」字，因她冀外界留意她的才能及實力，而非外表。另有指賀錦麗當年能以廣東話說出自己的中文名，曾有華裔長者用廣東話叫她，她也聽得明。不過賀錦麗轉任加州總檢察官後，被指與華裔社區關係漸見疏遠。

指民主黨致力打擊針對亞裔仇恨案 賀錦麗提到她的機會經濟(Opportunity Economy)經濟政綱，指已經跟一些華裔小企業老闆溝通討論，並強調上台後會加強支援創業者；她也提到其可負擔醫保及降低藥物價格主張。在邊境非法移民問題上，賀錦麗認為可以在邊境安全及人道的移民系統上，兩者兼顧。 為爭取華人選票，賀錦麗特別提到民主黨政府嚴打對亞裔美國人的仇視，並在疫情期間打擊助長反亞裔暴力的危險言論。她批評特朗普煽動仇視華裔美國人，藉醜化移民來轉移他的失敗，並會取消可負擔醫保、削減社會安全聯邦邦保險、導致2025年中出現經濟衰退，若他重返白宮，後果嚴重。