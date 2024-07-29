美國大選2024｜賀錦麗激發選民熱情 民主黨議員：有機會成女版奧巴馬

距離美國11月總統選舉投票不足100天，由於總統拜登放棄連任，副總統賀錦麗篤定接替他挑戰共和黨候選人、前總統特朗普。這個曲折轉變令原本「死氣沉沉」選舉氣氛突然新添動力。美聯社稱，年輕選民對大選原不感興趣，因選戰成上屆翻版，兩名候選人年齡加起來近160歲；現在民主黨出現另一候選人賀錦麗，是一個新鮮的選擇。有選民稱，對賀錦麗認識並不多，期望有更多了解；想到由女性及有色人種女性出任總統，亦令人感到興奮。有民主黨眾議員認為，賀錦麗有機會成為女版奧巴馬(前美國總統)，帶動選民踴躍投票。

美國大選2024｜共和黨人開始認為特朗普不一定肯勝出

共和黨人則突然感到擔憂，特朗普遇刺受傷原是形勢大好，但他們現開始認為特朗普的勝算並不可靠。部分保守派更質疑特朗普選擇名氣不大、任俄亥俄州參議員不足兩年的萬斯為競選拍檔是否明智。

美國廣播公司最新民調顯示，選民對賀錦麗的好感度從一星期前的35%增至43%，猛增8個百分點；對大選起勝負關鍵影響的獨立選民中，更大增16個百分點。這場選戰原是上屆翻版，並由兩位年紀老邁的候選人角逐，賀錦麗的臨時加入令選民有新鮮感。賀錦麗除了好感度上升，持負面看法的受訪者亦由46%減至42%。特朗普遇刺受傷和共和黨全國代表大會舉行後一星期，其好感度由40%稍跌至36%，持負面看法則有52%。於獨立選民方面，賀錦麗的好感度由28%急增至44%；不好感則由47%降至40%。特朗普於獨立選民的好感度同樣下跌，從35%減至27%。獨立選民對賀錦麗的熱情度也超過特朗普，49%對31%。共和、民主兩黨基本各有支持者，因此獨立選民往往決定誰勝出大選。