美國大選2024｜賀錦麗特工「爆鎖」闖髮型屋借廁所 特勤局向店主道歉

「413沙龍」(Four One Three Salon)髮型屋的老闆Alicia表示，賀錦麗當日到附近一間劇院舉行競選活動，特勤局事前進行安全檢查時要求她休業一天，店方大門當時關閉上鎖。不料事後店鋪的閉路電視錄影顯示，有疑似特勤局人員移動一把椅子，站上去用膠布貼住店外的監視鏡頭，及後足足一個半小時，有穿著不同制服的特勤人員進出使用廁所，同時觸動店內警鈴。鏡頭亦顯示，兩名醫護人員和一名穿著執法人員制服的人士也進入髮型屋。

Alicia說當天回到髮型屋的時候，監視鏡頭仍被膠布貼著，門鎖被打開，她覺得「受到侵犯，未受尊重」，「他們進入洗手間不但未經允許，連問都沒問，令我震驚。」Alicia及後表示，特勤局代表已向她作出道歉，提出可支付當日的清潔及警鈴費用，及願意上門再親自道歉及一同喝咖啡溝通。特勤局表示，已和Alicia連絡上，但沒有證實該局員工闖入商店借用廁所，只強調已與受影響的業主溝通，「局方人員不會在未獲業主許可的情況下進入商店，也不會指示合作夥伴進入」。