美國副總統賀錦麗台發表演說 感謝拜登「歷史性領導」掀高潮

美國民主黨全國代表大會香港時間20日早上登場，接棒拜登參選的副總統賀錦麗，登台發表簡短演說，感謝拜登歷史性的領導，也讓現場爆出如雷掌聲。
賀錦麗發表演說
全代會一開始，身穿卡其色西裝外套的賀錦麗首先上台，發表90秒的簡短演說。她感謝拜登歷史性的貢獻、感謝他畢生為國服務，並稱民主黨將大團結，並且不斷前進。
賀錦麗說，所有人聚集在此傳遞一項訊息：「我們會持續推進我們的願景。」她呼籲大家共同捍衛自己珍視的一切，並帶領支持者歡呼「當我們戰鬥，我們就會贏」的競選口號。
而在她登台發言期間，台下群眾不斷歡聲鼓舞。
《ABC News》指出民主黨全代會本次有五大重點：政治派對、競選主題、英雄式歡迎拜登、加沙戰爭以及政治新秀。
一、政治派對
自從賀錦麗替補上陣後，支持度不斷上升，甚至比拜登之前還好，全黨歡欣鼓舞，讓全代會宛如一場政治派對。
二、競選主題
賀錦麗競選團隊打出「自由」口號，並以流行天后碧昂絲同名暢銷金曲作為選戰主軸，取代拜登之前攻擊特朗普為民主威脅的論述，因為民主與自由密不可分。
三、英雄式歡迎拜登
拜登首場辯論失利後，面對黨內外退選壓力，最後還是選擇退選，讓民主黨上下都對他心懷感激。對於任期只剩幾個月，在此時登上全代會舞台的拜登，勢必受到英雄式歡迎，無私決定將被大力讚揚。
四、加沙戰爭
拜登任內對於加沙戰爭的處理方式備受爭議，在美國國內受到極大反彈。即使賀錦麗轉為強調平民傷亡情況，但政策面應不會有太大變化。
五、政治新秀
全代會是政治新秀展現自我的大好機會，如同2004年時任伊利諾州參議員的奧巴馬，獲邀擔任全代會主講人後四年，便代表民主黨參選總統。
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