美國副總統賀錦麗台發表演說 感謝拜登「歷史性領導」掀高潮

全代會一開始，身穿卡其色西裝外套的賀錦麗首先上台，發表90秒的簡短演說。她感謝拜登歷史性的貢獻、感謝他畢生為國服務，並稱民主黨將大團結，並且不斷前進。

美國民主黨全國代表大會香港時間20日早上登場，接棒拜登參選的副總統賀錦麗，登台發表簡短演說，感謝拜登歷史性的領導，也讓現場爆出如雷掌聲。

賀錦麗發表演說

全代會一開始，身穿卡其色西裝外套的賀錦麗首先上台，發表90秒的簡短演說。她感謝拜登歷史性的貢獻、感謝他畢生為國服務，並稱民主黨將大團結，並且不斷前進。

賀錦麗說，所有人聚集在此傳遞一項訊息：「我們會持續推進我們的願景。」她呼籲大家共同捍衛自己珍視的一切，並帶領支持者歡呼「當我們戰鬥，我們就會贏」的競選口號。

而在她登台發言期間，台下群眾不斷歡聲鼓舞。