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國際
2024-07-31 09:43:00

美國大選2024｜賀錦麗被確定為民主黨惟一總統候選人　據報最快下周一公布副手人選

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美國大選2024，據報賀錦麗最快下周一公布副手人選。(AP)

美國大選2024，據報賀錦麗最快下周一公布副手人選。(AP)

民主黨全國委員會周二(30日)公布，副總統賀錦麗(Kamala Harris)成為唯一合資格的黨內總統提名人選。據報賀錦麗將於下星期前往搖擺州份競選之前公布競選拍檔人選，並一起出席競選活動。

路透社(Reuters)引述消息人士報道，賀錦麗下周將與競選拍檔一起前往關鍵的搖擺州份出席競選活動，並最快下周一(85)公布副手人選。報道指，潛在人選包括肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)、明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Waltz)，以及交通部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)。賀錦麗於周二被問到是否已決定競選拍檔時稱自己仍未選定。賀錦麗的競選陣營亦未作出回應。民主黨將於下月19日召開全國代表大會，提名總統及副總統候選人。

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路透社報道。 路透社/益普索民調：賀錦麗領先特朗普1個百分點。

最新民調：賀錦麗領先特朗普1個百分點

根據路透社/益普索(Reuters/Ipsos)同日公布的最新民意調查顯示，賀錦麗支持度達43%，領先特朗普1個百分點。上周相同民調顯示，賀錦麗支持度約為44%，特朗普為42%。民調顯示，選民傾向支持特朗普對經濟、移民及打擊犯罪的政策，而賀錦麗在醫療保健政策的取向則較為優勝。民意調查於本月2628日以英語進行，在1,025名美國成年人中隨機抽取樣本，誤差為3.5個百分點。