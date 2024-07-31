美國大選2024｜賀錦麗被確定為民主黨惟一總統候選人　據報最快下周一公布副手人選

民主黨全國委員會周二(30日)公布，副總統賀錦麗(Kamala Harris)成為唯一合資格的黨內總統提名人選。據報賀錦麗將於下星期前往搖擺州份競選之前公布競選拍檔人選，並一起出席競選活動。

路透社(Reuters)引述消息人士報道，賀錦麗下周將與競選拍檔一起前往關鍵的搖擺州份出席競選活動，並最快下周一(8月5日)公布副手人選。報道指，潛在人選包括肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)、明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Waltz)，以及交通部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)。賀錦麗於周二被問到是否已決定競選拍檔時稱自己仍未選定。賀錦麗的競選陣營亦未作出回應。民主黨將於下月19日召開全國代表大會，提名總統及副總統候選人。