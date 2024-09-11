美國大選2024｜賀錦麗：特朗普被國民炒魷　特朗普：賀錦麗是史上最差副總統(持續更新)

美國總統候選人辯論於本港今日早上９時舉行，副總統賀錦麗(Kamala Harris)與前總統、共和黨候選人特朗普(Donald Trump)首度面對面交鋒，亦將是他們唯一一次辯論。今次電視辯論由美國廣播公司(ABC)主辦，在賓州費城國家憲法中心舉行，不設現場觀眾，辯論時間長90分鐘，中間有2個廣告時段。 辯論會將由主持人先介紹候選人，接著沒有開場申論環節，直接由2名主持人提出問題，每項問題每位候選人回答時間為2分鐘、反駁時間2分鐘，以及額外1分鐘回應時間；最後候選人各自做出2分鐘結論。候選人不得互相提問，咪高風峰僅在輪到該候選人發言時開啟，競選工作人員不得在廣告休息期間與候選人互動，候選人已在9月3日以虛擬拋硬幣方式決定站位及發表結論次序，特朗普獲得結論次序優先選擇權，將在賀錦麗之後發表結論。

【11:00更新】 總結 特朗普「作為副總統三年半，妳為什麼仍未做到妳現在承諾的一切？」再次表示，拜登是史上最差勁的總統，而賀錦麗是史上最差的副總統。 賀錦麗會致力守護美國人的基本權利和自由。「我將成為一位守護我們基本權利和自由的總統，包括婦女對自身健康做出決定的權利。她指，她的職業生涯從檢察官開始，她曾是地方檢察官、州司法部長、參議員，現在是副總統，由始至終她只有一位客戶「國民」。 醫療保健｜特朗普稱將取代「奧巴馬醫保」 特朗普表示，他有計劃概念取代「奧巴馬醫保」。賀錦麗指，特朗普曾數十次嘗試廢除「奧巴馬醫保」，稱讚拜登政府在降低處方藥成本和限制胰島素成本方面所做的工作。 槍枝問題｜賀錦麗表明與沃爾茲都擁有槍支 特朗普指，一旦賀錦麗當選總統將剝奪美國人的合法擁槍權，她「想沒收你的槍支」。 賀錦麗表示，她與競選拍檔沃爾茲(Tim Walz)都擁有槍支，指她不會沒收任何人槍支，「請(特朗普)停止繼續撒謊」。 俄烏戰事｜特朗普聲稱賀錦麗於入侵前曾見普京 特朗普聲稱，賀錦麗在俄羅斯入侵烏克蘭前幾日與俄羅斯總統普京會見，但未能阻止入侵(電視台查證)。他批評拜登不懂如何與俄羅斯總統普京對話，「現在有數百萬人死亡，而且情況只會變得更糟」，特朗普問：「我們的總統在哪裡？我們甚至不知道他是不是我們的總統。他們像狗一樣把他趕出了競選」。 賀錦麗指，特朗普早前聲稱能夠在「24小時內結束俄烏戰爭」，賀錦麗認為特朗普只會放棄烏克蘭，普京將穩坐基輔，並會對周邊國家虎視眈眈。烏克蘭現時依然是一個獨立的國家，正因為美國與多達50個國家持續支持烏克蘭。 阿富汗撤軍｜特朗普：拜登不懂如何與普京對話 賀錦麗表示，同意總統拜登於 2021 年從阿富汗撤軍決定，她指，4名總統都說過會做，拜登卻做了。賀錦麗批評特朗普擔任總統期間，繞過了阿富汗政府。直接與一個名為塔利班的恐怖組織進行談判，又指責特朗普邀請塔利班前往大衛營，「因為他(特朗普)再次不欣賞美國總統的角色和責任，不尊重美國總統作為總司令的角色和責任。」 特朗普抨擊拜登政府對戰爭最後幾天的處理方式，又指拜登政府在阿富汗留下了塔利班奪取的價值 850 億美元的「全新漂亮軍事裝備」(電視台查證)。 電視台查證：830 億美元這數字是自 2001 年以來美國在阿富汗安全援助上花費的全部金額的估計，而非軍事裝備。據國防部監察長估計，美國撤軍時塔利班繳獲了價值 71.2 億美元的美國資助設備。 衝擊國會山莊事件｜特朗普：佩洛西應就保安不足負責 賀錦麗提及2021年衝擊國會山莊事件，暗指共和黨人因不贊成特朗普當天的行為而口頭支持她。 特朗普反指前眾議院議長眾議員佩洛西應對衝擊國會山莊事件國會大廈保安不足負責(電視台查證)。 電視台查證：眾議院議長並非負責國會大廈安全，亦無權阻止警衛隊的部署。

【10:00更新】 特朗普2020年大選落敗｜賀錦麗：與特朗普共事的人說他是恥辱 賀錦麗指，她作為美國副總統，四出外訪，指「世界領袖都在嘲笑特朗普……其中一些人與特朗普共事，他們說你是一個恥辱」，她指，特朗普沒有「不混淆事實」的能力，否認於2020年大選落敗，並聲稱針對他的法庭案件是司法部的武器化，指特朗普已被8,100萬美國人「炒魷」。 特朗普指，再次拒絕承認輸掉2020年大選，反指賀錦麗在 2020 年選舉週期競選總統時，她是第一個在民主黨初選中退出的候選人(電視台查證)，「因為她失敗了」。他指，賀錦麗沒有獲得任何選票，因為總統喬拜登仍然處於領先地位。 電視台查證：賀錦麗於2019年12月初退出競選，但並非第一個退出，在此之前，還有華盛頓州、蒙大拿州和科羅拉多州的現任或前任州長；紐約市現任市長；以及眾議院和參議院的現任或前任議員等。 關稅問題｜特朗普聲稱執政期間幾乎無通貨膨脹 賀錦麗指，特朗普的參選政策將導致徵收「特朗普銷售稅」，將使中產階級家庭的房價每年上漲約4,000 美元。(電視台查證1) 特朗普聲稱，他執政期間幾乎沒有通貨膨脹(電視台查證2) 。他又指，他的關稅，美國將可從中國獲得數十億美元的收入(電視台查證3) 。 電視台查證： 1. 特朗普聲稱重返白宮後將呼籲對所有國家的所有進口產品加徵 10% 至 20% 的關稅，並對所有中國進口產品加徵 60% 以上的關稅。根據自由派智庫 數據，對中國製造的商品徵收 20% 的全面關稅和 60% 的關稅，將使中等收入家庭每年增稅約 3,900 美元。 2. 特朗普擔任總統期間的累計通膨率約為7.8%。 3. 根據關稅運作，當外國製造的商品到達美國邊境時，美國關稅是由美國而非其他國家的進口企業支付的。意味即使提升中國商品入口關稅，相關關稅是由美國進口商銀行戶口扣除，並非由中國支付。 企圖暗殺事件｜ 特朗普： 俄亥俄州有新移民「吃寵物」 賀錦麗「邀請」選民去出席特朗普的造勢大會，因為過程「非常有趣」，支持者因為大會沈悶而提早離場。 特朗普指是賀錦麗對他的批評導致他被暗殺，他說：「我頭部受那一槍，可能是因為他們(民主黨)對我的評價，他們指我是對民主的威脅。」他又為其集會辯護，並提到有移民在俄亥俄州的小鎮「吃寵物」。主持人提醒他：「這個消息並沒有得到確認」。

【09:30更新】 墮胎問題｜賀錦麗：特朗普墮胎禁令對強暴和亂倫一視同仁 賀錦麗指，多個州已經通過了「特朗普墮胎禁令，對強暴和亂倫一視同仁」，反問：「你說這就是人們想要的？」她指：「我和全國各地的女性進行過交談」，「遭受流產之苦」的婦女「被拒絕在急診室接受護理，因為醫療保健提供者擔心她們可能會入獄」。她描述了一些婦女因為無法墮胎而「在停車場的車裡流血」。 特朗普指，民主黨希望允許在懷孕「第9個月」墮胎如此激進，聲稱某些州允許嬰兒出生後被「處決」後。主持人截停表示：「這個國家沒有一個州可以合法地在嬰兒出生後殺死嬰兒。」特朗普說，美國最高法院推翻羅訴韋德案中展示了「巨大的勇氣」，但他會將這個問題交給各州做決定，並表示他相信強姦和亂倫案件中存在例外，但指，他不會簽署全國墮胎禁令。 「2025計劃」｜ 特朗普：與我無關 賀錦麗批評特朗普今晚只會依然故我，繼續說謊、抱怨和辱罵對手，又提到媒體報道指，與特朗普有密切關係的保守派策劃的「2025計劃」。 特朗普聲稱與「 2025計劃」沒有任何關係，他說，自己沒看過「 2025計劃」亦沒興趣看，重申該文件與他無關。 電視台資料：「2025計劃」是份 920 頁的文件，由傳統基金會智庫組織，很大一部分是由特朗普政府的工作人員撰寫的。 美國經濟問題｜ 賀錦麗：16 名諾貝爾獎得主指特朗普計劃將加劇通貨膨脹 賀錦麗指出，16 名諾貝爾獎得主表示特朗普的計劃將加劇通貨膨脹並使美國陷入衰退，指特朗普沒有為民眾計劃，因為他對保護自己更感興趣，而非照顧國民。她說，自己出身中產家庭，是今日台上唯一有計劃改善中產階層生計的候選人。她指，特朗普會為他的億萬富翁朋友和大企業減稅。而這會增加美國的赤字5萬億美元。 特朗普表示，美國可能是我們國家歷史上最嚴重的一次(電視台查證1)，他聲稱，80%、85%、甚至90%的美國人表示，在他的領導下，經濟狀況有所改善(電視台查證2)。他又指，拜登政府的政策導致數以百萬計非法移民湧入，並搶去美國人的工作。 電視台查證： 1. 在拜登擔任總統初期，年通膨率達到了約 9% 的峰值，並非美國史上最嚴重。 2. 根據3 月的民意調查，65% 的美國人認為特朗普領導下的經濟狀況良好，而 28% 的人認為經濟狀況不佳，比例沒有特朗普說的那麼高。 【09:00】 兩名候選人上台 主持人介紹賀錦麗和特朗普。兩名候選人上台，賀錦麗走到特朗普身邊，兩人握手。