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國際
2024-10-21 10:35:00

美國大選2024｜賀錦麗60歲生日獲Stevie Wonder站台　特朗普到快餐店炸薯條拉票(有片)

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美國大選2024，賀錦麗60歲生日獲Stevie Wonder站台，特朗普到快餐店炸薯條拉票。(AP)

美國大選2024，賀錦麗60歲生日獲Stevie Wonder站台，特朗普到快餐店炸薯條拉票。(AP)

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美國民主黨總統候選人賀錦麗，星期日(20)迎來60歲生日，當天到搖擺州佐治亞州的黑人教會進行競選活動，獲傳奇盲人歌手Stevie Wonder站台。共和黨總統候選人特朗普則在另一搖擺州賓夕法尼亞州一間連鎖快餐店當服務員和炸薯條，爭取工人的支持。

賀錦麗及其競選拍檔明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)在在阿特蘭大市郊其中一場活動，獲傳奇盲人歌手Stevie Wonder站台，並為她演唱多首成名曲及生日歌。Stevie Wonder呼籲選民，在投票時不要只考慮到自己。賀錦麗在發言時亦呼應這個觀點。她在另一個場合就呼籲要擁抱富有同情心的價值觀，指一些人正散播仇恨和恐懼，並引發混亂，但賀錦麗並沒有提及共和黨總統候選人、前總統特朗普。

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特朗普：這是自己「畢生」都想嘗試的事

共和黨總統候選人特朗普當日則在另一搖擺州賓夕法尼亞州費城一間連鎖快餐店麥當勞當服務員和炸薯條，爭取工人的支持。他脫下西裝外套，穿上黑底黃條紋圍裙開始炸薯條，見他將薯條倒入滾燙食用油，起鍋後撒鹽，再分發給的顧客，吸引數千人在餐廳對面的街道圍觀。特朗普說，這是自己「畢生」都想嘗試的事。特朗普曾多次對賀錦麗聲稱自己年輕時曾在快餐店工作表示質疑，但他祝願賀錦麗生日快樂，又講笑說或者會送些薯條給賀錦麗。特朗普下午到蘭卡斯特舉行造勢集會。

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