美國大選2024｜質疑賀錦麗突變黑人　特朗普自比解放黑奴的林肯

美國獲民主黨確認為唯一總統候選人的副總統賀錦麗狀態大勇，更有民調顯示支持度已超越前總統、共和黨總統候選人特朗普。特朗普周三(7月31日)出席「全國黑人記者協會」(National Association of Black Journalists, NABJ)年會時，就從種族角度切入，質疑賀錦麗到底是非裔還是印度裔，並且自比為解放黑奴的前總統林肯。
路透社報道，特朗普首度出席「全國黑人記者協會」年會，引發部分成員強烈反對，並且導致一名成員辭去共同主席職位。特朗普在會上質疑：「她(賀錦麗)是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」報道引述公開資訊，指賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是源自牙買加的非裔。
特朗普：我是自林肯以來最棒的總統
美國廣播公司(ABC)記者Rachel Scott在活動上向特朗普提問，列出一系列他曾發表的種族主義言論，並詢問為甚麼非裔選民應該支持他。特朗普稱這個問題「駭人聽聞、充滿敵意、令人蒙羞」，並批評ABC是「虛假的」電視新聞網，他還說：「對於非裔人口而言，我是自林肯以來最棒的總統。」接著又指控跨越美國南部邊境的移民，將奪走非裔的就業機會。