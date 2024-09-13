美國大選2024｜辯論後民調優勢擴大　賀錦麗續領先特朗普

據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）12日公布的民調結果，在10日辯論結束後，美國民主黨籍總統候選人賀錦麗以47%比42%領先共和黨籍總統候選人特朗普，且多數選民認為賀錦麗是這場辯論的勝利者，她的領先幅度也略微增加。
據路透社報道，該民調於10日至12日期間進行，調查對象為全美1690名成年人，其中包括1405名登記選民。就登記選民而言，民調誤差幅度在3個百分點左右。
誤差幅度約3個百分點
調查結果顯示，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登記選民中的支持率來到47%，領先共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）5個百分點。
據8月21日至28日舉行的同一民調，當時賀錦麗領先特朗普4個百分點。最新民調顯示，賀錦麗在全國支持率的領先優勢略微上升。
說話不流利顯得不夠「犀利」
此外，在表示對10日辯論有所了解的選民中，有53%的人認為賀錦麗獲勝，而僅有24%的人認為特朗普獲勝，且有52%的受訪者認為特朗普的辯論表現不佳，說話不流利顯得不夠「犀利」（sharp），而僅有21%的受訪者認為賀錦麗也有這些問題。
路透社此前報道曾指出，賀錦麗在10日辯論中對特朗普發動一連串攻擊，將特朗普置於守勢，她採用「激將法」成功激怒特朗普，令後者錯失良機。
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