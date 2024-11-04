美國大選2024｜選情陷膠著 統計專家也靠直覺：特朗普會贏

今屆美國大選兩位候選人特朗普與賀錦麗在各個民調中未有明顯優勢，大眾都想有水晶球知道誰人會勝出。美國選舉專家西爾弗(Nate Silver)和利希特曼(Allan Lichtman)的預測一向受關注，被稱為統計學鬼才的西爾弗認為兩位候選人叮噹馬頭，他也難以預估勝出者，但周日表示憑直覺特朗普會贏。至於歷史學家利希特曼在10屆大選中估中9屆總統當選人，他指副總統賀錦麗會勝出。

美國大選2024｜特朗普料取得較多搖擺州

西爾弗以統計學預測選舉結果，分析多項數據，包括民調結果、經濟指標及潛在選民投票率。他在2008年大選，在50個州份料中49州的結果，一舉成名。他的推算方法會根據數據演進和大眾情緒作出實時調整，似乎較適合現時的選舉。