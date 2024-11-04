美國大選2024｜選情陷膠著 統計專家也靠直覺：特朗普會贏

今屆美國大選兩位候選人特朗普與賀錦麗在各個民調中未有明顯優勢，大眾都想有水晶球知道誰人會勝出。美國選舉專家西爾弗(Nate Silver)和利希特曼(Allan Lichtman)的預測一向受關注，被稱為統計學鬼才的西爾弗認為兩位候選人叮噹馬頭，他也難以預估勝出者，但周日表示憑直覺特朗普會贏。至於歷史學家利希特曼在10屆大選中估中9屆總統當選人，他指副總統賀錦麗會勝出。
美國大選2024｜特朗普料取得較多搖擺州
西爾弗以統計學預測選舉結果，分析多項數據，包括民調結果、經濟指標及潛在選民投票率。他在2008年大選，在50個州份料中49州的結果，一舉成名。他的推算方法會根據數據演進和大眾情緒作出實時調整，似乎較適合現時的選舉。
西爾弗的演算顯示，特朗普有51.5%機會贏得選舉人票，而賀錦麗則為48.1%。西爾弗指出，周日的全國民調顯示，賀錦麗以48.5%壓倒特朗普的47.6%，惟全國民調在其推算中所佔比重不大。西爾弗所做的民調顯示，特朗普在搖擺州份賓夕法尼亞、北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那和內華達，均取得稍微優勢。賀錦麗則在密歇根和威斯康辛佔優。
美國大選2024｜10屆猜中9屆歷史學家：賀錦麗勝出
歷史學家利希特曼是美利堅大學 (American University)教授，他的推算方法為「13個入主白宮關鍵」，從而分析影響選舉結果的不同因素，例如經濟環境和第三政黨候選人。利希特曼指，在13個關鍵中，最少8個是傾向賀錦麗，所以她有機會勝出。利希特曼採用方法的特點是持續性，在投票日數月前開始預測，當發生重大外交事件才會修改。不過，有人認為他的方法不包括拉票活動帶來的影響，欠缺彈性。
利希特曼與西爾弗的推算方法各有支持和批評者，利希特曼質疑西爾弗倚賴民調數據，受訪者或有所隱瞞，所以並不準確。西爾弗則認為利希特曼的歷史推算方法或忽略了現代的競選活動，候選人的競選策略及決定將影響選舉結果。