美國大選2024｜邊個會贏？CNN預估賀錦麗選舉人票領先 不過隨時反艇

美國今屆總統選舉已經開始投票，各州投票時間有先有後，預料最快本港時間明天(6日)早上會有票站調查結果。美國有線新聞網絡(CNN)在投票開始前的估算，民主黨候選人賀錦麗的選舉人票，領先共和黨特朗普，她只須額外取得44張選舉人票，就可以入主白宮。然而，事情當然沒那麼簡單。

美國總統選舉並非由普選票數決定當選人，而是採用選舉人制度。每州按人口有不同數目的選舉人票，絕大部分州份採「勝者全取」，即誰人普選票多就全取該州的選舉人票，只有內布拉斯加及緬因州例外。全美各州份合共有538張選舉人票，誰人獲得超過一半，即270張，就是白宮新主人。