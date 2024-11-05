美國大選2024｜邊個會贏？CNN預估賀錦麗選舉人票領先 不過隨時反艇

美國今屆總統選舉已經開始投票，各州投票時間有先有後，預料最快本港時間明天(6日)早上會有票站調查結果。美國有線新聞網絡(CNN)在投票開始前的估算，民主黨候選人賀錦麗的選舉人票，領先共和黨特朗普，她只須額外取得44張選舉人票，就可以入主白宮。然而，事情當然沒那麼簡單。
美國總統選舉並非由普選票數決定當選人，而是採用選舉人制度。每州按人口有不同數目的選舉人票，絕大部分州份採「勝者全取」，即誰人普選票多就全取該州的選舉人票，只有內布拉斯加及緬因州例外。全美各州份合共有538張選舉人票，誰人獲得超過一半，即270張，就是白宮新主人。
根據CNN在投票前的估算，賀錦麗可獲穩奪226張選舉人票，其中在紐約州、伊利諾伊州、華盛頓州、加州及緬因州等(地圖中的藍色及淺藍色州份)，相信她必勝無疑；至於特朗普則估計穩奪219張選舉人票，在中部多個州份必勝無疑(地圖中的紅色州份)。
特朗普賀錦麗在投票前夕拉票︰
美國大選2024｜選前最後民調︰特朗普4個搖擺州領先
不過，最重要的始於是已被提及無數次的「七大關鍵搖擺州」(地圖中的黃色州份)，包括內華達州、亞利桑那州、威斯康辛州、密歇根州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州，以及喬治亞州，這七州合共有93張選舉人票。選前民調其實沒有太大參考性，因領先幅度太小，《國會山報》(The Hill)在大選前夕公布的最後的搖擺州份民調結果顯示，特朗普在其中4個搖擺州份領先，包括賓夕法尼亞、喬治亞、北卡羅來納及亞利桑那州，領先1至2個百分點。賀錦麗則在密歇根州領先特朗普2個百分點；而在內華達和威斯康辛州，兩人支持度則打成平手。