美國大選2024｜關佢乜事？佐治古尼被指責令賀錦麗敗選

今屆美國總統選舉由看似史無前例般緊湊的局面、執法部門如臨大敵怕「侵粉」輸唔起後騷亂，變成特朗普旋風式清脆取勝，各界紛紛分析究竟賀錦麗輸係邊，除了普遍認同的輸在經濟及非法移民因素，亦有人批評「一日最衰都係拜登遲遲唔肯退選」，甚至連荷李活影星佐治古尼也成為代罪羔羊。

外媒指，佐治古尼向來是民主黨支持者，他7月在《紐約時報》撰文，呼籲拜登中止其選舉工程，說「這位總統不會令我們在11月大選勝出」。結果拜登很快便於7月21日，在龐大壓力下宣布退選，佐治古尼即稱讚他「無私」。