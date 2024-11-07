美國大選2024｜關佢乜事？佐治古尼被指責令賀錦麗敗選

今屆美國總統選舉由看似史無前例般緊湊的局面、執法部門如臨大敵怕「侵粉」輸唔起後騷亂，變成特朗普旋風式清脆取勝，各界紛紛分析究竟賀錦麗輸係邊，除了普遍認同的輸在經濟及非法移民因素，亦有人批評「一日最衰都係拜登遲遲唔肯退選」，甚至連荷李活影星佐治古尼也成為代罪羔羊。
外媒指，佐治古尼向來是民主黨支持者，他7月在《紐約時報》撰文，呼籲拜登中止其選舉工程，說「這位總統不會令我們在11月大選勝出」。結果拜登很快便於7月21日，在龐大壓力下宣布退選，佐治古尼即稱讚他「無私」。
美國大選2024｜「完全是佐治古尼的錯！」
佐治古尼推動拜登退選一事，在大選過後被翻舊帳，有特朗普支持者在社交平台表示，「我剛意識到，我們忽略了佐治古尼在這次勝選中的作用！」一名支持共和黨的記者則上傳佐治古尼當日文章，說「謝謝佐治古尼」。另有網民稱「特朗普不應忘記那些荷李活名人。尤其是佐治古尼」，有人甚至直說「這完全是佐治古尼的錯！」（'It's all George Clooney's fault!'）
話雖如此，但也有不少人認為拜登太遲退選才是致命傷，指賀錦麗跟本不夠時間為自己建立聲望；如果拜登一早決定不角逐連任，甚至可以讓民主黨早於初選前物色更有勝算的參選人。
對於名人背書有無用，美國紐約大學學耆Laurence F. Maslon認為，「背書為名人帶來的好處，較被背書者所獲得的更多」，認為名人為某人背書，始終都有「我為他發聲對我形象有好處」的叨光效應。