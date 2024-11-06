美國總統大選的投票接近尾聲，多個票站陸續關閉。民主共和兩黨候選人賀錦麗同特朗普亦返回大本營等候選舉結果。根據有線電視新聞網絡(CNN)報道，特朗普贏得印第安納州、肯塔基州及西維珍尼亞州等，合共獲得266張選舉人票；賀錦麗贏得佛蒙利州、馬里蘭州及康湼狄格州等州，取得188張選舉人票。霍士新聞則報道，特朗普贏得另一關鍵搖擺州份威斯康星州，已經勝出總統大選，成為第47任美國總統，再度入主白宮。

美國總統選舉，候選人要在全國538張選舉人票中，拿到270張以上才能勝出。(AP)

印第安納州和肯塔基州在香港時間早上7時，陸續關閉投票站，成為最早結束投票的兩個州，計票工作隨即展開。由於全美各州橫跨多個時區，根據哥倫比亞廣播公司資料，除了阿拉斯加州一個偏遠鄉村，全部投票會到香港時間下午1時結束。美國總統選舉，候選人要在全國538張選舉人票中，拿到270張以上才能勝出。

隨著點票結果陸續出爐，特朗普贏得兩個關鍵戰場北卡羅來納州和喬治亞州，形勢大好，CNN引述特朗普團隊隊的競選幕僚稱，特朗普正前往佛羅里達州棕櫚灘會議中心，準備向支持者發表講話。此外，賀錦麗的競選聯合主席表示，賀錦麗今日不會發表講話，但預計明天將發表講話。

霍士新聞：特朗普勝出成為美國第47任總統

霍士新聞(FOX)報道，在推算下特朗普擊敗賀錦麗，成為美國第47任總統，亦是繼1892年格羅弗克里夫蘭總統(Grover Cleveland)之後由連任失敗再度選上、史上第二位總統。