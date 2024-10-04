美國大選2024｜馬斯克年初公開撐特朗普　被指此前已是右翼金主

據美國國稅局提供的數據，「建設美國未來」的收入從2021年的約1,100萬美元（約8,543萬港元）飆升至2022年的約5,300萬美元（約4.12億港元），知情人士指馬斯克正是其主要金主。此外，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）也在2日指出馬斯克曾資助其他親共和黨的團體。目前，馬斯克和「建設美國未來」均未就這一指控予以置評。

其中2名消息人士指馬斯克的捐款最早可追溯到2022年，他的捐款總額高達數百萬美元，大幅提升該政治團體的影響力。

據路透社2日引述4名知情人士消息，馬斯克（Elon Musk）近年來秘密資助一個名為「建設美國未來」（Building America’s Future）的政治團體，這意味著他早在7月支持美國前總統特朗普（Donald Trump）競選連任前，就已成為美國右翼勢力的幕後金主。

通常被稱為「暗錢」團體

據路透社報道，馬斯克多年來一直小心翼翼地隱藏自己的政黨傾向。直到今年3月公開支持特朗普之前，他曾在社交媒體上公開表態「不會向任何一位美國總統候選人捐款」。示過，資助「建設美國未來」若屬實，表明他此前已經以龐大資源來資助美國的右派團體。

報道稱，根據美國聯邦法律，像「建立美國未來」這類非營利團體不必公開其金主，也不得資助總統候選人的政治競選活動，但可以投身政治活動，因此，它們通常被稱為「暗錢」（dark money）團體，被民主黨和共和黨等政治人物用來隱藏其影響力活動（influence campaign）的資金來源。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章