美國大選2024｜Beyoncé站台撐賀錦麗　里安納度IG助拉票

隨着美國總統選舉進入倒數階段，荷里活明星也紛紛表態。里安納度·狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、Beyoncé呼籲民眾支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），而米路·吉遜（Mel Gibson）則力挺共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）。

里安納度關心氣候變遷

美國流行天后Beyoncé在25日休士頓舉行的民主黨造勢大會上，她和Destiny's Child團員凱莉羅蘭（Kelly Rowland）一同上台發表演說，為賀錦麗拉票。

除了Beyoncé之外，里安納度也在自己的IG帳號上發影片為賀錦麗催票，向來關心氣候變遷議題的他表示：「氣候變遷造成的自然災害的威脅仍在繼續。我們需要領導人準備好制定拯救我們地球氣候的政策，這是為甚麼我要在11月5日投票給賀錦麗。」