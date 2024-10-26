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國際
2024-10-26 15:15:17

美國大選2024｜Beyoncé站台撐賀錦麗　里安納度IG助拉票

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美國流行天后Beyoncé現身賀錦麗造勢大會表態支持。（圖／美聯社）

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隨着美國總統選舉進入倒數階段，荷里活明星也紛紛表態。里安納度·狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、Beyoncé呼籲民眾支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），而米路·吉遜（Mel Gibson）則力挺共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）。

里安納度關心氣候變遷

美國流行天后Beyoncé在25日休士頓舉行的民主黨造勢大會上，她和Destiny's Child團員凱莉羅蘭（Kelly Rowland）一同上台發表演說，為賀錦麗拉票。

除了Beyoncé之外，里安納度也在自己的IG帳號上發影片為賀錦麗催票，向來關心氣候變遷議題的他表示：「氣候變遷造成的自然災害的威脅仍在繼續。我們需要領導人準備好制定拯救我們地球氣候的政策，這是為甚麼我要在11月5日投票給賀錦麗。」

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米路·吉遜支持特朗普

另一方面，根據美國娛樂媒體《TMZ》日前發布的採訪影片顯示，米路·吉遜近日在機場遇到記者，當被問到他會投票給哪位候選人時，他回答說：「我的投票對象不會讓人感到意外。」當記者猜測是特朗普時，他回答：「猜得很好。」

米路·吉遜隨後談到賀錦麗時說：「我知道如果我們讓她（入主白宮）會發生甚麼事。那不好，她有災難性的記錄，沒有政策可言。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Beyonce近來頻頻以牛仔look宣傳首支鄉謠歌曲。 Beyonce奪最高殊榮創新獎。 Beyoncé是民主黨的忠實支持者 ，稱《Freedom》一曲以授權賀錦麗團體任意使用。 Beyoncé以女性視覺，來演繹Levi's的帥。 Beyoncé新碟歌曲《LEVII’S JEANS》，是她在頌讚心目中最能代表美國文化的國民服。

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