美國大選2024｜Taylor Swift表明投票給賀錦麗　原來關特朗普事

美國總統候選人辯論結束，美國樂壇天后Taylor Swift隨即在她擁有2.83億名粉絲的社交平台Instagram(IG)發文表示，她將在 2024 年總統選舉中投票給副總統賀錦麗及其競選拍檔沃爾茲(Tim Walz)。相關貼文發佈約半小時，獲得近240萬個讚。

Taylor表示，她觀看了這場辯論，因為「作為一名選民，我一定會觀看和閱讀有關他們為這個國家提出的政策和計劃的一切內容」，Taylor又提到，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普最近在社交平台發帖，其中使用了虛假的人工智能(AI)生成圖，聲稱她支持特朗普。她說，事件讓她對人工智能產生恐懼，以及意識到傳播錯誤訊息的危險。事件讓她明白，作為一名選民，需要對這次選舉的實際計劃保持非常透明，這讓她決定是時候說出她支持賀錦麗的決定。特朗普上月在社交平台轉發一張由AI生成的虛假圖片，暗示自己獲得美國天后Taylor Swift和歌迷支持競選總統。