美國天氣女郎直播期間突然翻白眼倒地　機警主播：先去廣告(有片)

美國日前有一名天氣女郎在直播期間，突然翻白眼，接著就暈厥倒地，直播室的另外2名女報道員亦被嚇親，幸其中一人冷靜機警立即「召喚」廣告。由於過程直播，令觀眾於網上掀起一陣討論，暈倒的天氣女郎亦在事後親自回應。

綜合報道，美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)洛杉磯分台天氣新聞主播Alissa Carlson Schwartz周六(18日)上午7時進行早上新聞天氣報道期間，突然間臉色一沉、兩眼翻白、身體向前傾斜，失重心向前仆倒，最後直接由椅子摔下。同在直播室、另一佈景前的主播Rachel Kim嚇得驚呼「噢」一聲，當下反應想走去查看，但隨即意識到正在直播，另一名主播Nichelle Medina接著冷靜說：「現在要先去廣告」。即使畫面很快就轉至廣告，但由於過程是直播，電視機前的觀眾目睹整個過程，亦引發網上討論。