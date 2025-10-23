熱門搜尋:
國際
2025-10-23 17:02:33

美國太平洋擊沉2艘販毒船　3人死亡

美國再擊沉一艘運載毒品船隻。(海格塞斯X)

美國周三（22日）再次擊沉運載毒品的船隻，今次是首次在太平台一側的攻擊，造成3人死亡。

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）表示，他們周三在太平洋擊沉2艘運毒的走私船。這是美國上月打擊販毒船以仔的第8及9次攻擊，並造成3人死亡。海格塞斯在社交平台X上表示：「今日，在特朗普（Donald Trump）總統的指示下，戰爭部對特定恐怖組織經營的船隻進行了又一次致命的打擊。這打擊將會日復一日持續，這不是一般的毒販，他們是毒品恐怖分子，給我們的城市帶來死亡及破壞。」

美國總統特朗普早前表示，他擁有合法的權力在國際水域對有關船隻進行轟炸，不過他指如果要將目標擴大到陸地，他可能要向美國國會提出申請。他指他的政府已準備好將打擊毒品的行動擴展至陸地。而至今美國打擊偷運毒品的船隻行動中，已造成至少37人死亡。而上星期的攻擊中，有2人生還，並被遣返哥倫比亞及厄瓜多爾。

